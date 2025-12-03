Бывшую главу европейской дипломатии Могерини освободили из-под стражи, - Politico

Бельгийская полиция освободила из-под стражи бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино после задержания для допроса в рамках расследования дела о мошенничестве.

Об этом сообщила прокуратура ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Могерини, нынешняя ректор Колледжа Европы, Саннино и сотрудник этого учреждения были задержаны в рамках проверки возможной фальсификации тендера ЕСВД в 2021-2022 годах. Расследование должно установить, был ли конкурс на выбор учреждения для размещения Дипломатической академии ЕС сфальсифицирован в пользу Колледжа Европы.

"Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку не считаются такими, которые могут сбежать", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура подчеркнула, что обвинения пока не доказаны, а Могерини, Саннино и другой задержанный сотрудник Колледжа Европы считаются невиновными, пока их вина не будет установлена судом.

Что предшествовало?

2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза,

