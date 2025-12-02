РУС
Бывшую главу европейской дипломатии Могерини задержали в Бельгии по делу о мошенничестве со средствами ЕС

Федерика Могерини

2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на бельгийское издание Le Soir.

Вместе с Могерини в деле фигурируют еще два человека: менеджер Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних дел, итальянский дипломат Стефано Саннино.

Подозрения

Расследование касается подозрений в фаворитизме и недобросовестной конкуренции во время девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов в Колледже Европы. Инкриминируемые действия датируются 2021-2022 годами, возможные правонарушения включают мошенничество при заключении контрактов, коррупцию, конфликт интересов и разглашение служебной тайны.

Расследование

Колледж Европы, где в настоящее время ректором является Могерини, готовит значительную часть европейских чиновников. Следователи пытаются выяснить, были ли представители учреждения заранее проинформированы о критериях отбора в процедуре тендера, объявленной дипломатической службой ЕС.

Для проведения расследования Европейская прокуратура потребовала снятия иммунитета с подозреваемых, что было предоставлено. Полицейские обыски коснулись деятельности дипломатической службы ЕС в Брюсселе, Колледжа Европы в Брюгге и частных помещений.

Напомним, что спецслужбы Венгрии имели своих шпионов в Брюсселе и пытались вербовать даже сотрудников институтов ЕС.

Топ комментарии
+5
- це та яка " Я не бачу щоб РФ окупувала Грузію, там є дві сторони які обстріліють одна одну але точніше не скажу"

ХМММММММ ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ ДА ?
показать весь комментарий
02.12.2025 15:34 Ответить
+3
"у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю"

их две было?
показать весь комментарий
02.12.2025 15:33 Ответить
+3
"грязьпромівська лярва, котру італійський Сільвіо , закадичний дружбан "куйла",канделябром ******** по іпалу, разом із "меркельшею" засунули в ЄС.Це та сама ,лярва,котра тиснула разом з меркель ,оландом і туском на Петра для створення на території суверенної України ордло,по вказівці і по лініях ,котрі намулював ку йло,та сама курва.котра допомагала куйлу в його окупації Грузії..с...чара
показать весь комментарий
02.12.2025 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи підкинули
показать весь комментарий
02.12.2025 15:32 Ответить
Не может быть. Они единороги которые писают и какают радугой. По крайней мере сами так утверждают.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:33 Ответить
Їм би наші тєлємарафони !

Ото б бабця-Європа крякнула !

.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:38 Ответить
"у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю"

их две было?
показать весь комментарий
02.12.2025 15:33 Ответить
- це та яка " Я не бачу щоб РФ окупувала Грузію, там є дві сторони які обстріліють одна одну але точніше не скажу"

ХМММММММ ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ ДА ?
показать весь комментарий
02.12.2025 15:34 Ответить
Брюгге (CH) - Брюссель (BE). Відстань за маршрутом ~ 619 км.

могеріні квант?
одночасно всюди?
показать весь комментарий
02.12.2025 15:36 Ответить
"Брюгге (CH)"

брюгге тоже ВЕ
показать весь комментарий
02.12.2025 15:47 Ответить
та до Брюгге с Брюселя година на електричці.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:53 Ответить
як цікаво , там 🤡 не пробігав поруч ?... ...
показать весь комментарий
02.12.2025 15:36 Ответить
Треба вимагати наглядової ради над процесами боротьби з корупцією з представників України. Ми навіть міндічя розсекретили, правдда не спіймали.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:46 Ответить
"залечь на дно в брюгге"
показать весь комментарий
02.12.2025 15:48 Ответить
Кая і Урсула напряглися. Кая, це в інтересах ЄС.
показать весь комментарий
02.12.2025 15:48 Ответить
"грязьпромівська лярва, котру італійський Сільвіо , закадичний дружбан "куйла",канделябром ******** по іпалу, разом із "меркельшею" засунули в ЄС.Це та сама ,лярва,котра тиснула разом з меркель ,оландом і туском на Петра для створення на території суверенної України ордло,по вказівці і по лініях ,котрі намулював ку йло,та сама курва.котра допомагала куйлу в його окупації Грузії..с...чара
показать весь комментарий
02.12.2025 15:50 Ответить
Так, це ця курва.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:26 Ответить
Это как Милованова арестовать. У нас в вышах все тоже самое.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:07 Ответить
 
 