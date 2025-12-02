Бывшую главу европейской дипломатии Могерини задержали в Бельгии по делу о мошенничестве со средствами ЕС

2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза,

Вместе с Могерини в деле фигурируют еще два человека: менеджер Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних дел, итальянский дипломат Стефано Саннино.

Подозрения

Расследование касается подозрений в фаворитизме и недобросовестной конкуренции во время девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов в Колледже Европы. Инкриминируемые действия датируются 2021-2022 годами, возможные правонарушения включают мошенничество при заключении контрактов, коррупцию, конфликт интересов и разглашение служебной тайны.

Расследование

Колледж Европы, где в настоящее время ректором является Могерини, готовит значительную часть европейских чиновников. Следователи пытаются выяснить, были ли представители учреждения заранее проинформированы о критериях отбора в процедуре тендера, объявленной дипломатической службой ЕС.

Для проведения расследования Европейская прокуратура потребовала снятия иммунитета с подозреваемых, что было предоставлено. Полицейские обыски коснулись деятельности дипломатической службы ЕС в Брюсселе, Колледжа Европы в Брюгге и частных помещений.

Напомним, что спецслужбы Венгрии имели своих шпионов в Брюсселе и пытались вербовать даже сотрудников институтов ЕС.

