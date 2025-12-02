Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС
2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу,
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на бельгійське видання Le Soir.
Разом із Могеріні у справі фігурують ще дві особи: менеджер Коледжу Європи та колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат Стефано Санніно.
Підозри
Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції під час дев'ятимісячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у Коледжі Європи. Інкриміновані дії датуються 2021-2022 роками, можливі правопорушення включають шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та розголошення службової таємниці.
Розслідування
Коледж Європи, де наразі ректоркою є Могеріні, готує значну частину європейських посадовців. Слідчі намагаються з’ясувати, чи були представники закладу завчасно поінформовані про критерії відбору у процедурі тендеру, оголошеній дипломатичною службою ЄС.
Для проведення розслідування Європейська прокуратура вимагала зняття імунітету з підозрюваних, що було надано. Поліцейські обшуки торкнулися діяльності дипломатичної служби ЄС у Брюсселі, Коледжу Європи в Брюгге та приватних помешкань.
Нагадаємо, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.
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Ото б бабця-Європа крякнула !
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их две было?
ХМММММММ ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ ДА ?
могеріні квант?
одночасно всюди?
брюгге тоже ВЕ