Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на бельгійське видання Le Soir.

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Разом із Могеріні у справі фігурують ще дві особи: менеджер Коледжу Європи та колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат Стефано Санніно.

Підозри

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції під час дев'ятимісячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у Коледжі Європи. Інкриміновані дії датуються 2021-2022 роками, можливі правопорушення включають шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та розголошення службової таємниці.

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Розслідування

Коледж Європи, де наразі ректоркою є Могеріні, готує значну частину європейських посадовців. Слідчі намагаються з’ясувати, чи були представники закладу завчасно поінформовані про критерії відбору у процедурі тендеру, оголошеній дипломатичною службою ЄС.

Для проведення розслідування Європейська прокуратура вимагала зняття імунітету з підозрюваних, що було надано. Поліцейські обшуки торкнулися діяльності дипломатичної служби ЄС у Брюсселі, Коледжу Європи в Брюгге та приватних помешкань.

Нагадаємо, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

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