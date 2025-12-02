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Новини Фінансові шахрайства
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Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС

Федеріка Могеріні

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на бельгійське видання Le Soir.

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Разом із Могеріні у справі фігурують ще дві особи: менеджер Коледжу Європи та колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат Стефано Санніно.

Підозри

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції під час дев'ятимісячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у Коледжі Європи. Інкриміновані дії датуються 2021-2022 роками, можливі правопорушення включають шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та розголошення службової таємниці.

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Розслідування

Коледж Європи, де наразі ректоркою є Могеріні, готує значну частину європейських посадовців. Слідчі намагаються з’ясувати, чи були представники закладу завчасно поінформовані про критерії відбору у процедурі тендеру, оголошеній дипломатичною службою ЄС.

Для проведення розслідування Європейська прокуратура вимагала зняття імунітету з підозрюваних, що було надано. Поліцейські обшуки торкнулися діяльності дипломатичної служби ЄС у Брюсселі, Коледжу Європи в Брюгге та приватних помешкань.

Нагадаємо, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

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Автор: 

Бельгія (514) затримання (4323) шахрайство (1276) Могеріні Федеріка (255)
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Топ коментарі
+12
- це та яка " Я не бачу щоб РФ окупувала Грузію, там є дві сторони які обстріліють одна одну але точніше не скажу"

ХМММММММ ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ ДА ?
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02.12.2025 15:34 Відповісти
+10
"грязьпромівська лярва, котру італійський Сільвіо , закадичний дружбан "куйла",канделябром ******** по іпалу, разом із "меркельшею" засунули в ЄС.Це та сама ,лярва,котра тиснула разом з меркель ,оландом і туском на Петра для створення на території суверенної України ордло,по вказівці і по лініях ,котрі намулював ку йло,та сама курва.котра допомагала куйлу в його окупації Грузії..с...чара
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02.12.2025 15:50 Відповісти
+5
Не может быть. Они единороги которые писают и какают радугой. По крайней мере сами так утверждают.
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02.12.2025 15:33 Відповісти
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кацапи підкинули
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02.12.2025 15:32 Відповісти
Не может быть. Они единороги которые писают и какают радугой. По крайней мере сами так утверждают.
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02.12.2025 15:33 Відповісти
Їм би наші тєлємарафони !

Ото б бабця-Європа крякнула !

.
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02.12.2025 15:38 Відповісти
"у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю"

их две было?
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02.12.2025 15:33 Відповісти
- це та яка " Я не бачу щоб РФ окупувала Грузію, там є дві сторони які обстріліють одна одну але точніше не скажу"

ХМММММММ ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ ДА ?
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02.12.2025 15:34 Відповісти
Брюгге (CH) - Брюссель (BE). Відстань за маршрутом ~ 619 км.

могеріні квант?
одночасно всюди?
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02.12.2025 15:36 Відповісти
"Брюгге (CH)"

брюгге тоже ВЕ
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02.12.2025 15:47 Відповісти
та до Брюгге с Брюселя година на електричці.
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02.12.2025 15:53 Відповісти
як цікаво , там 🤡 не пробігав поруч ?... ...
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02.12.2025 15:36 Відповісти
Треба вимагати наглядової ради над процесами боротьби з корупцією з представників України. Ми навіть міндічя розсекретили, правдда не спіймали.
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02.12.2025 15:46 Відповісти
"Ми" йому дали можливість втекти...
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02.12.2025 16:51 Відповісти
"залечь на дно в брюгге"
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02.12.2025 15:48 Відповісти
"грязьпромівська лярва, котру італійський Сільвіо , закадичний дружбан "куйла",канделябром ******** по іпалу, разом із "меркельшею" засунули в ЄС.Це та сама ,лярва,котра тиснула разом з меркель ,оландом і туском на Петра для створення на території суверенної України ордло,по вказівці і по лініях ,котрі намулював ку йло,та сама курва.котра допомагала куйлу в його окупації Грузії..с...чара
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02.12.2025 15:50 Відповісти
Так, це ця курва.
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02.12.2025 16:26 Відповісти
Это как Милованова арестовать. У нас в вышах все тоже самое.
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02.12.2025 16:07 Відповісти
Зразкова Європа, зразкове ЄС... ХТО Б МІГ ПОДУМАТИ
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02.12.2025 16:35 Відповісти
Але корупція -- в Україні. Не переплутайте!
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02.12.2025 16:42 Відповісти
«Залягти́ на дно в Брю́ґґе»
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02.12.2025 16:44 Відповісти
Автор допису з когорти "ми академієв не закінчували"-арештували людину у Брюсселі та Брюгге. Поясніть цьому безграмотному,що це різні міста,бути одночасно в них Моггеріні не могла. Чи втікала,була погоня?
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02.12.2025 17:33 Відповісти
Но коррупция в Украине, а это другое!!
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03.12.2025 09:12 Відповісти
 
 