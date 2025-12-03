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Новини Корупція в енергетиці
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Суд відправив під домашній арешт колишнього топчиновника "Енергоатому" та ексзаступника міністра енергетики Шейка

Затримано ексзаступника міністра енергетики Шейка

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід експосадовцю "Енергоатома" та колишньому першому заступнику міністра енергетики Юрію Шейку у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Що інкримінують Шейку? 

Шейка затримали в Києві 2 грудня та підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ), що стосується маніпуляцій під час укладання договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду у 2022 році.

Прокуратура стверджує, що Шейко підписав додаткову угоду, яка без економічних підстав збільшила суму страхування на 18 мільйонів гривень, що завдало збитків державі.

Також правоохоронці вказують на зв'язки страхової компанії-контрагента ПАТ "Просто-Страхування" з російським холдингом "РЕСО".

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За словами прокурора, Шейко вступив в змову з іншими особами та діяв умисно.

На суді Шейко заперечив свою причетність до схем, заявивши, що підписував документи лише на фінальному етапі після їх погодження усіма профільними департаментами: юридичним, фінансовим, договірним.

Що передувало?

Дивіться також: Затримано ексзаступника міністра енергетики Шейка: підозрюють у заволодінні коштами. ФОТО

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Детектива, який викрив мародерів тримали під вартою, а мародерам _х- всього домашній арешт!
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03.12.2025 22:46 Відповісти
А як там щодо арешту публіки з наглядових рад, яка покривала шахраїв і злодіїв?
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03.12.2025 23:00 Відповісти
їх уже замінюють - а ті "пішли в ліс"!
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03.12.2025 23:27 Відповісти
Домашній арешт на 2 міс за 18 лямів.
Як влаштовуються на такі роботи?
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03.12.2025 23:22 Відповісти
нє пашол тіха в лєс.

Думав шо колишній, то прокатить.
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03.12.2025 23:56 Відповісти
Тримають в квартирі Міндича??? Чи в кооперативі "Династія"??
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04.12.2025 01:04 Відповісти
 
 