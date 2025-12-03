Суд відправив під домашній арешт колишнього топчиновника "Енергоатому" та ексзаступника міністра енергетики Шейка

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід експосадовцю "Енергоатома" та колишньому першому заступнику міністра енергетики Юрію Шейку у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Що інкримінують Шейку?

Шейка затримали в Києві 2 грудня та підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ), що стосується маніпуляцій під час укладання договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду у 2022 році.

Прокуратура стверджує, що Шейко підписав додаткову угоду, яка без економічних підстав збільшила суму страхування на 18 мільйонів гривень, що завдало збитків державі.

Також правоохоронці вказують на зв'язки страхової компанії-контрагента ПАТ "Просто-Страхування" з російським холдингом "РЕСО".

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За словами прокурора, Шейко вступив в змову з іншими особами та діяв умисно.

На суді Шейко заперечив свою причетність до схем, заявивши, що підписував документи лише на фінальному етапі після їх погодження усіма профільними департаментами: юридичним, фінансовим, договірним.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнього заступника міністра енергетики.

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