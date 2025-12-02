Затримано ексзаступника міністра енергетики Шейка: підозрюють у заволодінні коштами. ФОТО

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнього заступника міністра енергетики.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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За даними ЗМІ, йдеться про Юрія Шейка.

Що відомо?

Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, що напряму стосується ядерної безпеки країни.

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Схема

За даними слідства, 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 млн грн.

12 серпня він підписав додаткову угоду та підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".

Перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили факт штучного завищення вартості. Так, суму послуг завищили на 18,6 млн грн, яку фактично було виведено зі стратегічного підприємства.

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Зв'язок з Росією

За даними генпрокурора, під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

Основним власником ПАТ "Просто-Страхування" є кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України.

"Далі - ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED.

Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер").

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Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи - російського холдингу "РЕСО". Його кінцевими бенефіціарами є громадяни російської федерації", - пояснив Кравченко.

ПАТ "Життя та Пенсія" має серед акціонерів громадянина РФ - президента російської "Холдингової компанії "РЕСО".

Наразі щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

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