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Новини Корупція в енергетиці
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Затримано ексзаступника міністра енергетики Шейка: підозрюють у заволодінні коштами. ФОТО

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнього заступника міністра енергетики.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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За даними ЗМІ, йдеться про Юрія Шейка.

Затримано ексзаступника міністра енергетики Шейка

Що відомо?

Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, документа, що напряму стосується ядерної безпеки країни.

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Схема

За даними слідства, 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 млн грн.

12 серпня він підписав додаткову угоду та підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".

Перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили факт штучного завищення вартості. Так, суму послуг завищили на 18,6 млн грн, яку фактично було виведено зі стратегічного підприємства.

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Зв'язок з Росією

За даними генпрокурора, під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

Основним власником ПАТ "Просто-Страхування" є кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України.

"Далі - ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED.

Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер").

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Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи - російського холдингу "РЕСО". Його кінцевими бенефіціарами є громадяни російської федерації", - пояснив Кравченко.

ПАТ "Життя та Пенсія" має серед акціонерів громадянина РФ - президента російської "Холдингової компанії "РЕСО".

Затримано ексзаступника міністра енергетики Шейка

Наразі щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).

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Автор: 

корупція (5091) Енергоатом (1747)
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Топ коментарі
+14
Там вже не має нормальних людей, одні кримінальні елементи.
Допоможе тільки смертна кара.
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02.12.2025 11:04 Відповісти
+7
Там де ядерка мала робитись , вони пистили. Як ця країна може вижити?
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02.12.2025 11:04 Відповісти
+6
"3.14здець підкрався непомітно...")))
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02.12.2025 11:03 Відповісти
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"3.14здець підкрався непомітно...")))
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02.12.2025 11:03 Відповісти
Там де ядерка мала робитись , вони пистили. Як ця країна може вижити?
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02.12.2025 11:04 Відповісти
Там вже не має нормальних людей, одні кримінальні елементи.
Допоможе тільки смертна кара.
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02.12.2025 11:04 Відповісти
Просто Зеленский ничего не знал,
а так би: У-У-У-Х!
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02.12.2025 11:18 Відповісти
Звісно, він же не лох якийсь.
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02.12.2025 11:23 Відповісти
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02.12.2025 11:26 Відповісти
Так добряче напакував собі дєньох, оце мужнє і чесне ******, як і інші члЄНи з уряду, щоб і для онуків хватило!!
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!

🇺🇦🇪🇺
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02.12.2025 11:24 Відповісти
))) саме так виглядає обурення пенса, що пішов на звичайну мін.пенсію, бо не вистачило 5 днів, щоб отримати пенсію держслужбовця, чи науковця чи якусь іншу "спец пенсію" )))
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02.12.2025 11:45 Відповісти
Як осеменьонні кандидати безНаук з малоросів, взбунтували мережу своїм завиванням!! Українці, так себе не ведуть, генетично, бо не кріпаки, - запарєбрікавия!!
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02.12.2025 19:46 Відповісти
За те нам підвищили тариф на електроенергію,вони виживають
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02.12.2025 11:34 Відповісти
Це мабуть заступник міністра енергетики часів президенства того "бариги" ще до 2019 року, а не уряду простого мальчіка від наріду 73% Голобородька, який нацчестнєйша людина в світі? Який все своє життя мріяв щось хороше зробити для українців?
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02.12.2025 11:46 Відповісти
Котіну приготуватися , і не тільки
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02.12.2025 16:29 Відповісти
 
 