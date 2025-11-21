"Міндічгейт": Новий склад наглядової ради "Енергоатому" оберуть до кінця року, – Соболев

Нових членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" планують представити до кінця 2025 року.

Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Радіо Свобода.

За його словами, наразі готується детальний план перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі" у співпраці з G7, ЄС, ЄБРР і МВФ.

"Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб Наглядова рада з'явилася до кінця року", – сказав Соболев.

Міністр пояснив, що спочатку буде публічне оголошення вимог до кандидатів, потім 10 робочих днів триватиме збір заявок, формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами Номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку.

Міністр зауважив, що конкурс на двох незалежних членів було оголошено у вересні, і вся підготовча робота з боку рекрутера була вже зроблена.

"Тому ми можемо говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року. Без цього зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців і більше", – додав очільник Мінекономіки.

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Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому". За кілька годин до цього представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов публічно заявив про рішення скласти свої повноваження на цій посаді нібито через недостатню реакцію наглядової ради на корупційний скандал за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

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За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.