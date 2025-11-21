"Міндічгейт": Новий склад наглядової ради "Енергоатому" оберуть до кінця року, – Соболев
Нових членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом" планують представити до кінця 2025 року.
Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Радіо Свобода.
За його словами, наразі готується детальний план перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі" у співпраці з G7, ЄС, ЄБРР і МВФ.
"Згідно з останніми змінами до статуту, там має бути сім членів: чотири незалежних і три представники держави. Головний напрям – проведення конкурсу за визначеною процедурою, але з максимальною мобілізацією всіх зусиль, щоб Наглядова рада з'явилася до кінця року", – сказав Соболев.
Міністр пояснив, що спочатку буде публічне оголошення вимог до кандидатів, потім 10 робочих днів триватиме збір заявок, формування рекрутером короткого списку, співбесіди з кандидатами Номінаційним комітетом (куди входять міжнародні партнери у якості спостерігачів) і затвердження фінального списку.
Міністр зауважив, що конкурс на двох незалежних членів було оголошено у вересні, і вся підготовча робота з боку рекрутера була вже зроблена.
"Тому ми можемо говорити про можливість завершення повноцінного конкурсу до кінця року. Без цього зазвичай відбір повного складу наглядової ради триває від трьох до шести місяців і більше", – додав очільник Мінекономіки.
Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому". За кілька годин до цього представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов публічно заявив про рішення скласти свої повноваження на цій посаді нібито через недостатню реакцію наглядової ради на корупційний скандал за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.
Операція "Мідас": що відомо?
Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.
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За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.
Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.
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Навіщо її міняти? Під шумок?
Вже маємо "новий Кабмін". Що змінилося?
Залишились ті самі "повії", тільки ліжка переставили.
Уряд - геть!
Сьогодні (https://www.youtube.com/live/lucOgB0GIoE прямо зараз) у Верховому Суді обговорюютья докази у справі про незаконні санкції на мене, зокрема, відеозвернення президента. Представниця президента стверджує, що слова, які були сказані ним, - це його особиста позиція… Тобто представники прямо кажуть нам, що коментарі президента не мають значення.
23 липня відповідач намагався знищити антикорупційні органи і, фактично, незалежність антикорупційної інфраструктури. Для чого він зробив це? З оприлюдненням «плівок Міндіча» усе стало на свої місця. Хотів би наголосити, що серед тих осіб, хто голосував за запровадження проти мене санкцій, п'ятеро є фігурантами корупційного скандалу. Уявіть-но, 5 членів РНБО голосують за оголошення санкцій проти мене одразу ж після того, як дерибанили гроші Енергоатому.
На «записах Міндича» значиться 11-12 лютого. Пронін сидить і обговорює, як вони будуть виводити сотні мільйонів гривень з Енергоатома собі в кишеню. Я так розумію, що пан Зеленський саме це мав на увазі, коли 13 лютого розповідав про виведення мільярдів з країни. А єдина позиція, яку зазначав Пронін у причинах до застосування санкцій - це ще одне божевілля: Харківські угоди.
Також звернув увагу суду на коментарі президента і щодо Хмельницької атомної електростанції. Платежі Енергоатому, зокрема за болгарські реактори, - це корупція. Сьогодні ми бачимо всі докази, але ще тоді я говорив про це з трибуни Верховної Ради. І зі мною намагалися поквитатися лише за те, що фракція «Європейська Солідарність» боролася з корупцією, а тому відмовилася голосувати за болгарську корупційну угоду. Моє голосування проти «болгарського контракту», за яким вони хотіли вкрасти гроші, і є причиною впровадження санкцій. Моя команда їм заважала.
Зараз перед Зеленським стоїть вибір: або він відмежовується від корупціонерів, або захищає та стає співучасником.
Головне у цих «розслідуваннях» проти мене можновладцям - не вийти на самих себе. Бо вони крали на закупівлі зброї, на будівництві фортифікацій, на міжнародній допомозі. Ціна за цю крадіжку - життя наших воїнів та цивільних українців.