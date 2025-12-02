Задержан экс-заместитель министра энергетики Шейка: подозревают в завладении средствами. ФОТО
Задержан бывший и.о. первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", бывший заместитель министра энергетики.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, речь идет о Юрии Шейке.
Что известно?
Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны.
Схема
По данным следствия, 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 млн грн.
12 августа он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".
Проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили факт искусственного завышения стоимости. Так, сумму услуг завысили на 18,6 млн грн, которая фактически была выведена из стратегического предприятия.
Связь с Россией
По данным генпрокурора, при изучении структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" мы вышли на цепочку аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору.
Основным владельцем ПАО "Просто-Страхование" является кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника - ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины.
Далее — цепочка компаний из Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED.
Через эту цепочку следствие вышло на гражданина Армении, который контролировал часть операций, и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер").
Все это в итоге ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу "РЕСО". Его конечными бенефициарами являются граждане Российской Федерации", – пояснил Кравченко.
ПАО "Жизнь и Пенсия" имеет среди акционеров гражданина РФ - президента российской "Холдинговой компании "РЕСО".
Сейчас в отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения. Ему готовят уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц).
