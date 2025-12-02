РУС
Новости
1 520 10

Задержан экс-заместитель министра энергетики Шейка: подозревают в завладении средствами. ФОТО

Задержан бывший и.о. первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", бывший заместитель министра энергетики.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, речь идет о Юрии Шейке.

Задержан экс-заместитель министра энергетики Шейка

Что известно?

Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны.

Читайте также: Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Схема

По данным следствия, 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 млн грн.

12 августа он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".

Проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили факт искусственного завышения стоимости. Так, сумму услуг завысили на 18,6 млн грн, которая фактически была выведена из стратегического предприятия.

Читайте: Кабмин считает необходимой отставку всех членов НКРЭКУ, – Качка

Связь с Россией

По данным генпрокурора, при изучении структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" мы вышли на цепочку аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору.

Основным владельцем ПАО "Просто-Страхование" является кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника - ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины.

Далее — цепочка компаний из Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED.

Через эту цепочку следствие вышло на гражданина Армении, который контролировал часть операций, и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер").

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" выберут до конца года, – Соболев

Все это в итоге ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу "РЕСО". Его конечными бенефициарами являются граждане Российской Федерации", – пояснил Кравченко.

ПАО "Жизнь и Пенсия" имеет среди акционеров гражданина РФ - президента российской "Холдинговой компании "РЕСО".

Задержан экс-заместитель министра энергетики Шейка

Сейчас в отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения. Ему готовят уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц).

Читайте: "Миндичгейт": за фигуранта дела Фурсенко внесли 95 млн гривен залога

Автор: 

коррупция (8812) Энергоатом (463)
Топ комментарии
+8
Там вже не має нормальних людей, одні кримінальні елементи.
Допоможе тільки смертна кара.
показать весь комментарий
02.12.2025 11:04 Ответить
+4
Там де ядерка мала робитись , вони пистили. Як ця країна може вижити?
показать весь комментарий
02.12.2025 11:04 Ответить
+3
"3.14здець підкрався непомітно...")))
показать весь комментарий
02.12.2025 11:03 Ответить
"3.14здець підкрався непомітно...")))
показать весь комментарий
02.12.2025 11:03 Ответить
Там де ядерка мала робитись , вони пистили. Як ця країна може вижити?
показать весь комментарий
02.12.2025 11:04 Ответить
Там вже не має нормальних людей, одні кримінальні елементи.
Допоможе тільки смертна кара.
показать весь комментарий
02.12.2025 11:04 Ответить
Просто Зеленский ничего не знал,
а так би: У-У-У-Х!
показать весь комментарий
02.12.2025 11:18 Ответить
Звісно, він же не лох якийсь.
показать весь комментарий
02.12.2025 11:23 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 11:26 Ответить
Так добряче напакував собі дєньох, оце мужнє і чесне ******, як і інші члЄНи з уряду, щоб і для онуків хватило!!
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!

🇺🇦🇪🇺
показать весь комментарий
02.12.2025 11:24 Ответить
))) саме так виглядає обурення пенса, що пішов на звичайну мін.пенсію, бо не вистачило 5 днів, щоб отримати пенсію держслужбовця, чи науковця чи якусь іншу "спец пенсію" )))
показать весь комментарий
02.12.2025 11:45 Ответить
За те нам підвищили тариф на електроенергію,вони виживають
показать весь комментарий
02.12.2025 11:34 Ответить
Це мабуть заступник міністра енергетики часів президенства того "бариги" ще до 2019 року, а не уряду простого мальчіка від наріду 73% Голобородька, який нацчестнєйша людина в світі? Який все своє життя мріяв щось хороше зробити для українців?
показать весь комментарий
02.12.2025 11:46 Ответить
 
 