Задержан экс-заместитель министра энергетики Шейка: подозревают в завладении средствами. ФОТО

Задержан бывший и.о. первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", бывший заместитель министра энергетики.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным СМИ, речь идет о Юрии Шейке.

Что известно?

Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны.

Читайте также: Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Схема

По данным следствия, 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 млн грн.

12 августа он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".

Проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили факт искусственного завышения стоимости. Так, сумму услуг завысили на 18,6 млн грн, которая фактически была выведена из стратегического предприятия.

Читайте: Кабмин считает необходимой отставку всех членов НКРЭКУ, – Качка

Связь с Россией

По данным генпрокурора, при изучении структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" мы вышли на цепочку аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору.

Основным владельцем ПАО "Просто-Страхование" является кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника - ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины.

Далее — цепочка компаний из Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED.

Через эту цепочку следствие вышло на гражданина Армении, который контролировал часть операций, и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер").

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" выберут до конца года, – Соболев

Все это в итоге ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу "РЕСО". Его конечными бенефициарами являются граждане Российской Федерации", – пояснил Кравченко.

ПАО "Жизнь и Пенсия" имеет среди акционеров гражданина РФ - президента российской "Холдинговой компании "РЕСО".

Сейчас в отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения. Ему готовят уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц).

Читайте: "Миндичгейт": за фигуранта дела Фурсенко внесли 95 млн гривен залога