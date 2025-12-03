Суд отправил под домашний арест бывшего топчиновника "Энергоатома" и экс-заместителя министра энергетики Шейко

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-чиновнику "Энергоатома" и бывшему первому заместителю министра энергетики Юрию Шейко в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что инкриминируют Шейко?

Шейко задержали в Киеве 2 декабря и подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК), что касается манипуляций при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб в 2022 году.

Прокуратура утверждает, что Шейко подписал дополнительное соглашение, которое без экономических оснований увеличило сумму страхования на 18 миллионов гривен, что нанесло ущерб государству.

Также правоохранители указывают на связи страховой компании-контрагента ПАО "Просто-Страхование" с российским холдингом "РЕСО".

Читайте также: Кабмин объявил отбор в наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Энергоатома" (обновлено)

По словам прокурора, Шейко вступил в сговор с другими лицами и действовал умышленно.

На суде Шейко отрицал свою причастность к схемам, заявив, что подписывал документы только на финальном этапе после их согласования всеми профильными департаментами: юридическим, финансовым, договорным.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что задержан бывший и.о. первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", бывший заместитель министра энергетики.

Смотрите также: Задержан экс-заместитель министра энергетики Шейко: подозревается в завладении средствами. ФОТО