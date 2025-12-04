Європейські авіакомпанії готують плани повернення до України після потенційної мирної угоди, - FT

Авіакомпанії починають готуватися до повернення на український ринок у разі укладення мирної угоди.

Як повідомляє Financial Times, європейські лоукостери Wizz Air, Ryanair та EasyJet вже розробляють попередні плани відновлення польотів після зняття обмежень на цивільну авіацію, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, Ryanair заявила, що зможе відновити рейси вже протягом двох тижнів після досягнення будь-яких мирних домовленостей.

Компанії, за даними FT, оцінюють можливі маршрути та готують логістику для оперативного запуску перших рейсів.

Українське небо залишається закритим для цивільної авіації з 24 лютого 2022 року. Плани авіаперевізників свідчать про бажання швидко повернутися на один із ключових ринків Східної Європи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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