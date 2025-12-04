РУС
Европейские авиакомпании готовят планы возвращения в Украину после потенциального мирного соглашения, - FT

Авиакомпании готовят планы возвращения в Украину

Авиакомпании начинают готовиться к возвращению на украинский рынок в случае заключения мирного соглашения.

Как сообщает Financial Times, европейские лоукостеры Wizz Air, Ryanair и EasyJet уже разрабатывают предварительные планы возобновления полетов после снятия ограничений на гражданскую авиацию, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Ryanair заявила, что сможет возобновить рейсы уже в течение двух недель после достижения каких-либо мирных договоренностей.

Компании, по данным FT, оценивают возможные маршруты и готовят логистику для оперативного запуска первых рейсов.

Украинское небо остается закрытым для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года. Планы авиаперевозчиков свидетельствуют о желании быстро вернуться на один из ключевых рынков Восточной Европы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Читайте: Китай просит США не закрывать небо над Россией для своих самолетов

самолет (3747) Украина (45234) авиасообщение (797) Wizz Air (36) война в Украине (7112)
ой ще нескоро
04.12.2025 14:29 Ответить
Схоже - в них інша інформація ...
04.12.2025 14:30 Ответить
Фантазери, або голову в польоті просквозило
04.12.2025 14:36 Ответить
Ага. Зразу після придністров'я і абхазії в чергу. Особливо якщо Україна підпише капітуляцію. Рашисти зіб'ють пару літаків і на цьому все закінчиться
04.12.2025 14:37 Ответить
 
 