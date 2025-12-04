Київрада перейменувала ще 10 міських об’єктів у межах дерусифікації

У четвер, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради більшістю депутатів прийнято рішення перейменувати 10 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

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Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, продовжується процес дерусифікації міських об’єктів та присвоєння вулицям та провулкам нових назв.

"Дерусифікація – це не про заміну табличок, а про повернення собі голосу й пам’яті. росія десятиліттями нав’язувала чужі назви, щоб розмити нашу ідентичність. Сьогодні було перейменовано ще 10 міських об’єктів. Ми знімаємо колоніальний вплив, позбавляємо агресора символічної присутності у столиці й утверджуємо наш український простір свободи. У розпал російсько-української війни така робота – частина нашого спротиву. Дякую киянам, експертам і всім громадам, які підтримали ці рішення. Разом ми формуємо міський простір, який говорить українськими сенсами і працює на нашу Перемогу", – наголосила Вікторія Муха.

Як зазначається, перейменовано наступні міські об’єкти:

Голосіївський район: вулиця Левітана – вулиця Лукрецька;

Оболонський район: проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка;

Печерський район: частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька;

Дарницький район: вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої; вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка;

Дніпровський район: вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського; провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської; вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура;

Святошинський район: провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський; вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.

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