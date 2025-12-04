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Київрада перейменувала ще 10 міських об’єктів у межах дерусифікації

Київрада перейменувала низку вулиць у столиці

У четвер, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради більшістю депутатів прийнято рішення перейменувати 10 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з країною-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради.

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Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, продовжується процес дерусифікації міських об’єктів та присвоєння вулицям та провулкам нових назв.

"Дерусифікація – це не про заміну табличок, а про повернення собі голосу й пам’яті. росія десятиліттями нав’язувала чужі назви, щоб розмити нашу ідентичність. Сьогодні було перейменовано ще 10 міських об’єктів. Ми знімаємо колоніальний вплив, позбавляємо агресора символічної присутності у столиці й утверджуємо наш український простір свободи. У розпал російсько-української війни така робота – частина нашого спротиву. Дякую киянам, експертам і всім громадам, які підтримали ці рішення. Разом ми формуємо міський простір, який говорить українськими сенсами і працює на нашу Перемогу", – наголосила Вікторія Муха.

Як зазначається, перейменовано наступні міські об’єкти:

  • Голосіївський район: вулиця Левітана – вулиця Лукрецька;
  • Оболонський район: проспект Маршала Рокоссовського – проспект Дмитра Павличка;
  • Печерський район: частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька;
  • Дарницький район: вулиця Суворова – вулиця Людмили Фої; вулиця Волго-Донська – вулиця Павла Петриченка;
  • Дніпровський район: вулиця Сулеймана Стальського – вулиця Ігоря Юхновського; провулок Макаренка – провулок Софії Окуневської; вулиця Макаренка – вулиця Батальйону Шейха Мансура;
  • Святошинський район: провулок Дунаєвського – провулок Цундарівський; вулиця Дунаєвського – вулиця Цундарівська.

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КМДА (2360) перейменування (578) декомунізація (545) дерусифікація (34)
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Топ коментарі
+3
Потужна робота міської ради
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04.12.2025 15:30 Відповісти
+2
ні. просо Юридично оформила "все те". Хоча подейкують оригінал документа і не зберігся!
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04.12.2025 17:07 Відповісти
+1
Тарапітся нє надо 😸
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04.12.2025 15:30 Відповісти
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Потужна робота міської ради
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04.12.2025 15:30 Відповісти
Тарапітся нє надо 😸
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04.12.2025 15:30 Відповісти
400 років були колонією раші, а ця жінка говорить про якісь десятиліття.
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04.12.2025 15:35 Відповісти
226 років
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04.12.2025 16:09 Відповісти
Переяславська рада1654 року
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04.12.2025 16:39 Відповісти
Переяславська Рада не привела до окупації.
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04.12.2025 16:52 Відповісти
ні. просо Юридично оформила "все те". Хоча подейкують оригінал документа і не зберігся!
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04.12.2025 17:07 Відповісти
Київ перейшов під контроль Москви за Андрусівським перемир'ям у 1667-му році.
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04.12.2025 17:10 Відповісти
Не факт
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04.12.2025 17:26 Відповісти
Дуже вчасно.
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04.12.2025 16:34 Відповісти
 
 