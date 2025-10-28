Директор департаменту фінансів КМДА Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів, - Ткаченко

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив директора департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка у зриві плану розгортання системи мобільних укриттів.

Рішення Репіка щодо укриттів

За словами Ткаченка, Репік довів до районних в Києві державних адміністрацій (РДА) роз'яснення, в якому йдеться про те, що закупівлю мобільних укриттів здійснювали виключно апарати РДА.

"Це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують. Закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель. І які розуміються в будівельних конструкціях. РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити. Тепер мерія ультимативно не залишає вибору", - заявив він.

Ткаченко також звинуватив заступника Кличка

"Репік підпорядковується Петру Пантелеєву, заступнику мера Кличка. Обидва чиновники призначаються з волі особисто Кличка, підконтрольні йому повністю. Вони всі знають, що роблять – зривають появу хоч одного мобільного укриття. Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу.

Коли наступного разу Кличко буде писати про прильоти, наприклад, в Деснянському районі – всі знатимуть, що укриттів там мало саме через крючки, які мер і створює", - резюмував Ткаченко.

