Директор департаменту фінансів КМДА Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів, - Ткаченко
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив директора департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка у зриві плану розгортання системи мобільних укриттів.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Рішення Репіка щодо укриттів
За словами Ткаченка, Репік довів до районних в Києві державних адміністрацій (РДА) роз'яснення, в якому йдеться про те, що закупівлю мобільних укриттів здійснювали виключно апарати РДА.
"Це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують. Закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель. І які розуміються в будівельних конструкціях. РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити. Тепер мерія ультимативно не залишає вибору", - заявив він.
Ткаченко також звинуватив заступника Кличка
"Репік підпорядковується Петру Пантелеєву, заступнику мера Кличка. Обидва чиновники призначаються з волі особисто Кличка, підконтрольні йому повністю. Вони всі знають, що роблять – зривають появу хоч одного мобільного укриття. Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу.
Коли наступного разу Кличко буде писати про прильоти, наприклад, в Деснянському районі – всі знатимуть, що укриттів там мало саме через крючки, які мер і створює", - резюмував Ткаченко.
Ткаченко - еврей
Там есть свет. Стулья. Столы. Интернет.
Летом туда приходило много людей
Всех возрастов
С детьми .С собаками и кошками
Потом их стало меньше
Намного.
Один раз во время тревоги я была в укрытии часа два - одна
Потом пришли человек пять
Сейчас никто из моих соседей , а в моем доме около 100 квартир - туда никто не ходит
В массе своей украинцы - анархисты
Им главное - поорать !!! Повозмущаться... по любому поводу
Особенно когда все закончилось трагически
А вот британцы,например, пережили страшные бомбардировки
Британцы массово спускались в бомбоубежища
Скажите мне -на фига строить в Украине бомбоубежща - если ими никто не пользуется??????
За Київ переживає!😉
Смішно думати, що хтось інший буде дбати про українців, а не про себе!
Проходимцы и подонки есть у любого народа
И у украинцев их нисколько не меньше
Тут дело в другом
Люди ведь выбирают тех - кто им нравится
13 миллионов украинцев выбрали проходимца Зеленского
Зеленский всегда любил только деньги
Жаждал славы
Никогда не делал добрых дел ,не был замечен в благотворительности
Никогда не любил Украину
Ему всегда нравились Россия и путин
И самое главное - Зеленский этого никогда не скрывал
И именно такого Зеленского выбрали 13 миллионов украинцев
Все вопросы - только к ним!!!!!