Директор департаменту фінансів КМДА Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів, - Ткаченко

Тимур Ткаченко

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив директора департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка у зриві плану розгортання системи мобільних укриттів.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Рішення Репіка щодо укриттів

За словами Ткаченка, Репік довів до районних в Києві державних адміністрацій (РДА) роз'яснення, в якому йдеться про те, що закупівлю мобільних укриттів здійснювали виключно апарати РДА.

"Це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують. Закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель. І які розуміються в будівельних конструкціях. РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити. Тепер мерія ультимативно не залишає вибору", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київрада виділить 500 млн грн на мобільні укриття з коштів, які РДА не використали на стаціонарні, - Кличко

Ткаченко також звинуватив заступника Кличка

"Репік підпорядковується Петру Пантелеєву, заступнику мера Кличка. Обидва чиновники призначаються з волі особисто Кличка, підконтрольні йому повністю. Вони всі знають, що роблять – зривають появу хоч одного мобільного укриття. Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу.

Коли наступного разу Кличко буде писати про прильоти, наприклад, в Деснянському районі – всі знатимуть, що укриттів там мало саме через крючки, які мер і створює", - резюмував Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ткаченко про нічний обстріл Києва: Жодних боєприпасів, жодних військових виробництв

Мобільні укриття в Києві: Ткаченко звинуватив КМДА у зриві планів

Топ коментарі
+15
Звичайна "торпєда" дєрьмака з татаровим. Одна з багатьох.
28.10.2025 15:21 Відповісти
28.10.2025 15:21 Відповісти
+13
Як цей Тимур Мамєдов-Ткаченко може очолювати ВІЙСКОВУ адміністрацію, якщо він ніколи не мав відношення до армії, а в 2022 му здриснув в Ужгород та "воював" за місця в ресторанах та санаторіях. Жопу лизати Єрмаку - єдине що воно може професійно
28.10.2025 15:18 Відповісти
28.10.2025 15:18 Відповісти
+8
Тімур Фіррудіновіч Мамєдов нє можєт врать. Вєрю каждому слову.
28.10.2025 15:20 Відповісти
28.10.2025 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як цей Тимур Мамєдов-Ткаченко може очолювати ВІЙСКОВУ адміністрацію, якщо він ніколи не мав відношення до армії, а в 2022 му здриснув в Ужгород та "воював" за місця в ресторанах та санаторіях. Жопу лизати Єрмаку - єдине що воно може професійно
28.10.2025 15:18 Відповісти
28.10.2025 15:18 Відповісти
Звичайна "торпєда" дєрьмака з татаровим. Одна з багатьох.
28.10.2025 15:21 Відповісти
28.10.2025 15:21 Відповісти
Тімур Фіррудіновіч Мамєдов нє можєт врать. Вєрю каждому слову.
28.10.2025 15:20 Відповісти
28.10.2025 15:20 Відповісти
А яким чином до хвамілії цього Фірруддіновича прилипло типове укрраїнське прізвище Ткаченко?
28.10.2025 15:26 Відповісти
28.10.2025 15:26 Відповісти
Фантазія слабенька. Міг би і Шварценеггером обізватися.
28.10.2025 15:36 Відповісти
28.10.2025 15:36 Відповісти
В чебурека один обвязок-підімняти Київ
28.10.2025 15:32 Відповісти
28.10.2025 15:32 Відповісти
Он не чебурек
Ткаченко - еврей
28.10.2025 17:23 Відповісти
28.10.2025 17:23 Відповісти
Робота така - гавкати. Бо інших результатів не видно.
28.10.2025 15:33 Відповісти
28.10.2025 15:33 Відповісти
В школе напротив моего дома - укрытие
Там есть свет. Стулья. Столы. Интернет.
Летом туда приходило много людей
Всех возрастов
С детьми .С собаками и кошками
Потом их стало меньше
Намного.
Один раз во время тревоги я была в укрытии часа два - одна
Потом пришли человек пять
Сейчас никто из моих соседей , а в моем доме около 100 квартир - туда никто не ходит
В массе своей украинцы - анархисты
Им главное - поорать !!! Повозмущаться... по любому поводу
Особенно когда все закончилось трагически
А вот британцы,например, пережили страшные бомбардировки
Британцы массово спускались в бомбоубежища
Скажите мне -на фига строить в Украине бомбоубежща - если ими никто не пользуется??????
28.10.2025 15:34 Відповісти
28.10.2025 15:34 Відповісти
правда ваша
28.10.2025 15:50 Відповісти
28.10.2025 15:50 Відповісти
Забули ще про одну причину, на будівництві можна освоїти або відмити бабло
28.10.2025 16:14 Відповісти
28.10.2025 16:14 Відповісти
Гроші на будівництво бомбосховищ в Україні виділяються не для того, щоб їми (бомбосховищами) користуватися, а для того, щоби користуватися грошима, які виділені на будівництво бомбосховищ.
28.10.2025 16:43 Відповісти
28.10.2025 16:43 Відповісти
Таваріщ Мамєдов виліз нагора🤔
За Київ переживає!😉
28.10.2025 15:40 Відповісти
28.10.2025 15:40 Відповісти
зельона прокладка ткаченко (дівоче прізвище мамедов) імітує бурхливу діяльність
28.10.2025 15:45 Відповісти
28.10.2025 15:45 Відповісти
Нацмени окупували Україну не гірше за кацапів
28.10.2025 15:52 Відповісти
28.10.2025 15:52 Відповісти
А прізвище він собі купив чи як? Це вже нові українці?
28.10.2025 15:58 Відповісти
28.10.2025 15:58 Відповісти
Пора відновлювати графу національність, та обирати пропорційно кількості населення!
Смішно думати, що хтось інший буде дбати про українців, а не про себе!
28.10.2025 16:19 Відповісти
28.10.2025 16:19 Відповісти
Саме так голосує наше населення , не зрозуміло чому. Проблема в виборцях.
28.10.2025 16:26 Відповісти
28.10.2025 16:26 Відповісти
Евреи как национальность - ни при чем
Проходимцы и подонки есть у любого народа
И у украинцев их нисколько не меньше
Тут дело в другом
Люди ведь выбирают тех - кто им нравится
13 миллионов украинцев выбрали проходимца Зеленского
Зеленский всегда любил только деньги
Жаждал славы
Никогда не делал добрых дел ,не был замечен в благотворительности
Никогда не любил Украину
Ему всегда нравились Россия и путин
И самое главное - Зеленский этого никогда не скрывал
И именно такого Зеленского выбрали 13 миллионов украинцев
Все вопросы - только к ним!!!!!
28.10.2025 17:31 Відповісти
28.10.2025 17:31 Відповісти
Еті люді вібіралі халяву, которую їм пообещал галабародька с цилявізіра і за пахахатать
28.10.2025 17:48 Відповісти
28.10.2025 17:48 Відповісти
 
 