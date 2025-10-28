Директор департамента финансов КГГА Репик срывает план развертывания системы мобильных укрытий, - Ткаченко

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил директора департамента финансов КГГА Владимира Репика в срыве плана развертывания системы мобильных укрытий.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Решение Репика относительно укрытий

По словам Ткаченко, Репик довел до районных в Киеве государственных администраций (РГА) разъяснение, в котором говорится о том, что закупку мобильных укрытий осуществляли исключительно аппараты РГА.

"Это бомба, которую финансисты мэрии сознательно подкладывают под районы, поскольку аппараты ничего кроме бумаги, кнопок и компьютеров не покупают. Закупки инженерных сооружений должны осуществлять структурные подразделения, которые имеют подготовленных специалистов в сфере закупок. И которые разбираются в строительных конструкциях. РГА во всех предыдущих случаях имели исключительное право определить, кто именно будет это делать. Теперь мэрия ультимативно не оставляет выбора", - заявил он.

Ткаченко также обвинил заместителя Кличко

"Репик подчиняется Петру Пантелееву, заместителю мэра Кличко. Оба чиновника назначаются по воле лично Кличко, подконтрольны ему полностью. Они все знают, что делают - срывают появление хоть одного мобильного укрытия. Главам РГА так и сказали: вы это придумали с начальником КГВА, теперь придумайте, как поставить эти укрытия. Хотя ранее мэр новость об установлении укрытий показал как личную победу.

Когда в следующий раз Кличко будет писать о прилетах - например, в Деснянском районе, все будут знать, что укрытий там мало именно из-за крючков, которые мэр и создает", - резюмировал Ткаченко.

