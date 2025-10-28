РУС
Новости Мобильные укрытия в Киеве
684 16

Директор департамента финансов КГГА Репик срывает план развертывания системы мобильных укрытий, - Ткаченко

Тимур Ткаченко

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил директора департамента финансов КГГА Владимира Репика в срыве плана развертывания системы мобильных укрытий.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Решение Репика относительно укрытий

По словам Ткаченко, Репик довел до районных в Киеве государственных администраций (РГА) разъяснение, в котором говорится о том, что закупку мобильных укрытий осуществляли исключительно аппараты РГА.

"Это бомба, которую финансисты мэрии сознательно подкладывают под районы, поскольку аппараты ничего кроме бумаги, кнопок и компьютеров не покупают. Закупки инженерных сооружений должны осуществлять структурные подразделения, которые имеют подготовленных специалистов в сфере закупок. И которые разбираются в строительных конструкциях. РГА во всех предыдущих случаях имели исключительное право определить, кто именно будет это делать. Теперь мэрия ультимативно не оставляет выбора", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевсовет выделит 500 млн грн на мобильные укрытия из средств, которые РГА не использовали на стационарные, - Кличко

Ткаченко также обвинил заместителя Кличко

"Репик подчиняется Петру Пантелееву, заместителю мэра Кличко. Оба чиновника назначаются по воле лично Кличко, подконтрольны ему полностью. Они все знают, что делают - срывают появление хоть одного мобильного укрытия. Главам РГА так и сказали: вы это придумали с начальником КГВА, теперь придумайте, как поставить эти укрытия. Хотя ранее мэр новость об установлении укрытий показал как личную победу.

Когда в следующий раз Кличко будет писать о прилетах - например, в Деснянском районе, все будут знать, что укрытий там мало именно из-за крючков, которые мэр и создает", - резюмировал Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ткаченко о ночном обстреле Киева: Никаких боеприпасов, никаких военных производств

Мобильные укрытия в Киеве: Ткаченко обвинил КГГА в срыве планов

Автор: 

КГГА (3021) Киев (26298) Пантелеев Петр (74) укрытие (162) Ткаченко Тимур (30)
Топ комментарии
+9
Звичайна "торпєда" дєрьмака з татаровим. Одна з багатьох.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:21 Ответить
+7
Як цей Тимур Мамєдов-Ткаченко може очолювати ВІЙСКОВУ адміністрацію, якщо він ніколи не мав відношення до армії, а в 2022 му здриснув в Ужгород та "воював" за місця в ресторанах та санаторіях. Жопу лизати Єрмаку - єдине що воно може професійно
показать весь комментарий
28.10.2025 15:18 Ответить
+5
Тімур Фіррудіновіч Мамєдов нє можєт врать. Вєрю каждому слову.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А яким чином до хвамілії цього Фірруддіновича прилипло типове укрраїнське прізвище Ткаченко?
показать весь комментарий
28.10.2025 15:26 Ответить
Фантазія слабенька. Міг би і Шварценеггером обізватися.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:36 Ответить
В чебурека один обвязок-підімняти Київ
показать весь комментарий
28.10.2025 15:32 Ответить
Робота така - гавкати. Бо інших результатів не видно.
показать весь комментарий
28.10.2025 15:33 Ответить
В школе напротив моего дома - укрытие
Там есть свет. Стулья. Столы. Интернет.
Летом туда приходило много людей
Всех возрастов
С детьми .С собаками и кошками
Потом их стало меньше
Намного.
Один раз во время тревоги я была в укрытии часа два - одна
Потом пришли человек пять
Сейчас никто из моих соседей , а в моем доме около 100 квартир - туда никто не ходит
В массе своей украинцы - анархисты
Им главное - поорать !!! Повозмущаться... по любому поводу
Особенно когда все закончилось трагически
А вот британцы,например, пережили страшные бомбардировки
Британцы массово спускались в бомбоубежища
Скажите мне -на фига строить в Украине бомбоубежща - если ими никто не пользуется??????
показать весь комментарий
28.10.2025 15:34 Ответить
правда ваша
показать весь комментарий
28.10.2025 15:50 Ответить
Забули ще про одну причину, на будівництві можна освоїти або відмити бабло
показать весь комментарий
28.10.2025 16:14 Ответить
Таваріщ Мамєдов виліз нагора🤔
За Київ переживає!😉
показать весь комментарий
28.10.2025 15:40 Ответить
зельона прокладка ткаченко (дівоче прізвище мамедов) імітує бурхливу діяльність
показать весь комментарий
28.10.2025 15:45 Ответить
Нацмени окупували Україну не гірше за кацапів
показать весь комментарий
28.10.2025 15:52 Ответить
А прізвище він собі купив чи як? Це вже нові українці?
показать весь комментарий
28.10.2025 15:58 Ответить
Пора відновлювати графу національність, та обирати пропорційно кількості населення!
Смішно думати, що хтось інший буде дбати про українців, а не про себе!
показать весь комментарий
28.10.2025 16:19 Ответить
 
 