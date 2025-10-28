Директор департамента финансов КГГА Репик срывает план развертывания системы мобильных укрытий, - Ткаченко
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил директора департамента финансов КГГА Владимира Репика в срыве плана развертывания системы мобильных укрытий.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Решение Репика относительно укрытий
По словам Ткаченко, Репик довел до районных в Киеве государственных администраций (РГА) разъяснение, в котором говорится о том, что закупку мобильных укрытий осуществляли исключительно аппараты РГА.
"Это бомба, которую финансисты мэрии сознательно подкладывают под районы, поскольку аппараты ничего кроме бумаги, кнопок и компьютеров не покупают. Закупки инженерных сооружений должны осуществлять структурные подразделения, которые имеют подготовленных специалистов в сфере закупок. И которые разбираются в строительных конструкциях. РГА во всех предыдущих случаях имели исключительное право определить, кто именно будет это делать. Теперь мэрия ультимативно не оставляет выбора", - заявил он.
Ткаченко также обвинил заместителя Кличко
"Репик подчиняется Петру Пантелееву, заместителю мэра Кличко. Оба чиновника назначаются по воле лично Кличко, подконтрольны ему полностью. Они все знают, что делают - срывают появление хоть одного мобильного укрытия. Главам РГА так и сказали: вы это придумали с начальником КГВА, теперь придумайте, как поставить эти укрытия. Хотя ранее мэр новость об установлении укрытий показал как личную победу.
Когда в следующий раз Кличко будет писать о прилетах - например, в Деснянском районе, все будут знать, что укрытий там мало именно из-за крючков, которые мэр и создает", - резюмировал Ткаченко.
Там есть свет. Стулья. Столы. Интернет.
Летом туда приходило много людей
Всех возрастов
С детьми .С собаками и кошками
Потом их стало меньше
Намного.
Один раз во время тревоги я была в укрытии часа два - одна
Потом пришли человек пять
Сейчас никто из моих соседей , а в моем доме около 100 квартир - туда никто не ходит
В массе своей украинцы - анархисты
Им главное - поорать !!! Повозмущаться... по любому поводу
Особенно когда все закончилось трагически
А вот британцы,например, пережили страшные бомбардировки
Британцы массово спускались в бомбоубежища
Скажите мне -на фига строить в Украине бомбоубежща - если ими никто не пользуется??????
За Київ переживає!😉
Смішно думати, що хтось інший буде дбати про українців, а не про себе!