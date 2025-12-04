РУС
Киевсовет переименовал еще 10 городских объектов в рамках дерусификации

Киевсовет переименовал ряд улиц в столице

В четверг, 4 декабря, на пленарном заседании V сессии Киевского городского совета большинством депутатов принято решение переименовать 10 городских объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, продолжается процесс дерусификации городских объектов и присвоения улицам и переулкам новых названий.

"Дерусификация – это не о замене табличек, а о возвращении себе голоса и памяти. Россия десятилетиями навязывала чужие названия, чтобы размыть нашу идентичность. Сегодня было переименовано еще 10 городских объектов. Мы снимаем колониальное влияние, лишаем агрессора символического присутствия в столице и утверждаем наше украинское пространство свободы. В разгар российско-украинской войны такая работа – часть нашего сопротивления. Спасибо киевлянам, экспертам и всем громадам, которые поддержали эти решения. Вместе мы формируем городское пространство, которое говорит украинскими смыслами и работает на нашу Победу", – подчеркнула Виктория Муха.

Как отмечается, переименованы следующие городские объекты:

  • Голосеевский район: улица Левитана – улица Лукрецкая;
  • Оболонский район: проспект Маршала Рокоссовского – проспект Дмитрия Павлычко;
  • Печерский район: часть улицы Лаврской, от площади Славы до улицы Добровольческих батальонов, переименована в честь гетмана Ивана Мазепы, другой части улицы, от улицы Добровольческих батальонов до Наводницкой площади, возвращено историческое название – улица Новонаводницкая;
  • Дарницкий район: улица Суворова – улица Людмилы Фои; улица Волго-Донская – улица Павла Петриченко;
  • Днепровский район: улица Сулеймана Стальского – улица Игоря Юхновского; переулок Макаренко – переулок Софии Окуневской; улица Макаренко – улица Батальона Шейха Мансура;
  • Святошинский район: переулок Дунаевского – переулок Цундаровский; улица Дунаевского – улица Цундаровская.

Потужна робота міської ради
04.12.2025 15:30 Ответить
Тарапітся нє надо 😸
04.12.2025 15:30 Ответить
400 років були колонією раші, а ця жінка говорить про якісь десятиліття.
04.12.2025 15:35 Ответить
226 років
04.12.2025 16:09 Ответить
 
 