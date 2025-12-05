Ворог посилює атаки на Дніпрі, намагається прорватися до Антонівського мосту, - 34 ОБрБО

На Придніпровському напрямку ворог активізує атаки під час сприятливих погодних умов, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони з лівого берега Дніпра та просунутися на острови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти Микола Ставицький.

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За його словами, ситуація залишається повністю контрольованою. Ворог "б’ється об берег, як риба об лід", зазнаючи максимальних втрат. Окупанти чекають туману або дощу, щоб під їх прикриттям здійснювати спроби десантування своїх штурмових груп.

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Боротьба за лівий берег Дніпра: ситуація під контролем

Зазвичай вони рухаються в напрямку Антонівського мосту або островів, щоб атакувати українські позиції. Проте ці маневри вчасно виявляються дронами, і штурмові підрозділи противника знищуються ще на підходах.

"Їхнє завдання просте - вибити наші сили з лівого берега до настання холодів. Це важливо для них політично: у разі можливих переговорів вони хочуть мати лівий берег без українських військ. Крім того, це створення плацдарму для весняного наступу на Херсон", - зазначив Ставицький.

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