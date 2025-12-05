РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12100 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге Россия пытается пересечь Днепр Антоновский мост
715 2

Враг усиливает атаки на Днепре, пытается прорваться к Антоновскому мосту, - 34-я ОБрБО

Боевые действия вблизи Антоновского моста

На Приднепровском направлении враг активизирует атаки при благоприятных погодных условиях, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны с левого берега Днепра и продвинуться на острова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона беспилотных систем 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты Николай Ставицкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ситуация остается полностью под контролем. Враг "бьется о берег, как рыба о лед", неся максимальные потери. Оккупанты ждут тумана или дождя, чтобы под их прикрытием осуществлять попытки десантирования своих штурмовых групп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не добрались до позиций ВСУ: 40-я бригада ВМС уничтожила катер с российским десантом. ВИДЕО

Борьба за левый берег Днепра: ситуация под контролем

Обычно они движутся в направлении Антоновского моста или островов, чтобы атаковать украинские позиции. Однако эти маневры вовремя обнаруживаются дронами, и штурмовые подразделения противника уничтожаются еще на подходах.

"Их задача проста - выбить наши силы с левого берега до наступления холодов. Это важно для них политически: в случае возможных переговоров они хотят иметь левый берег без украинских войск. Кроме того, это создание плацдарма для весеннего наступления на Херсон", - отметил Ставицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Гуляйпольском направлении сложная, но окружения нет. Сохраняется связь и логистика, - Силы обороны Юга

Автор: 

боевые действия (5244) Днепр река (30) 34 ОБрБО (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина уже год воюет без помощи США. У кацапни же все в порядке с союзниками. Им Китай и сателлиты регулярно и бесперебойно поставляют все необходимое от оружия, сырья до разведки, технологий. Тем не менее фронт не рухнул. Украине понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к текущему ритму войны. Главное, чтобы паразиты в тылу не мешали двушками на москву.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:02 Ответить
https://youtu.be/tJ2bvK-GZuo
показать весь комментарий
05.12.2025 12:06 Ответить
 
 