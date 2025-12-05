Враг усиливает атаки на Днепре, пытается прорваться к Антоновскому мосту, - 34-я ОБрБО

На Приднепровском направлении враг активизирует атаки при благоприятных погодных условиях, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны с левого берега Днепра и продвинуться на острова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона беспилотных систем 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты Николай Ставицкий.

По его словам, ситуация остается полностью под контролем. Враг "бьется о берег, как рыба о лед", неся максимальные потери. Оккупанты ждут тумана или дождя, чтобы под их прикрытием осуществлять попытки десантирования своих штурмовых групп.

Борьба за левый берег Днепра: ситуация под контролем

Обычно они движутся в направлении Антоновского моста или островов, чтобы атаковать украинские позиции. Однако эти маневры вовремя обнаруживаются дронами, и штурмовые подразделения противника уничтожаются еще на подходах.

"Их задача проста - выбить наши силы с левого берега до наступления холодов. Это важно для них политически: в случае возможных переговоров они хотят иметь левый берег без украинских войск. Кроме того, это создание плацдарма для весеннего наступления на Херсон", - отметил Ставицкий.

