Данія планує майже вдвічі скоротити допомогу Україні у 2026 році

Уряд Данії планує скоротити майже вдвічі обсяг допомоги, яка надаватиметься Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"У відповіді на запит Комітету з питань оборони міністр оборони Трольс Лунд Поульсен повідомив, що наступного року Данія надасть 9,4 млрд крон. Минулого року ми надали 16,5 млрд крон, а роком раніше — майже 19 млрд крон", - повідомляє данська суспільна телерадіокомпанія DR (Danmarks Radio).

Раніше, у 2023 році, широка більшість у парламенті Данії домовилася про створення Фонду України. Це економічна рамка, яка визначає, скільки Данія буде надавати допомоги Україні. Наразі Данія надала Україні військової допомоги на суму понад 70 мільярдів.

Наразі Данія є країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у відсотках від ВВП.

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