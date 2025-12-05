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Новини Допомога Україні від Данії
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Данія планує майже вдвічі скоротити допомогу Україні у 2026 році

данія,україна

Уряд Данії планує скоротити майже вдвічі обсяг допомоги, яка надаватиметься Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"У відповіді на запит Комітету з питань оборони міністр оборони Трольс Лунд Поульсен повідомив, що наступного року Данія надасть 9,4 млрд крон. Минулого року ми надали 16,5 млрд крон, а роком раніше — майже 19 млрд крон", - повідомляє данська суспільна телерадіокомпанія DR (Danmarks Radio).

Раніше, у 2023 році, широка більшість у парламенті Данії домовилася про створення Фонду України. Це економічна рамка, яка визначає, скільки Данія буде надавати допомоги Україні. Наразі Данія надала Україні військової допомоги на суму понад 70 мільярдів.

Наразі Данія є країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у відсотках від ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Данії очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі "Міндічгейту"

Автор: 

Данія (917) допомога (9216)
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Топ коментарі
+22
Данія дала все що могла включаючи ВСЮ свою армилерію до останнього.

А те що Україна вибрала у владу банду російськомовниї евреїв - Данія не винна
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05.12.2025 17:48 Відповісти
+12
Нікому не подобається якщо їхні гроші нахабно крадуть
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05.12.2025 18:20 Відповісти
+8
Де там фламінги ?
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05.12.2025 17:49 Відповісти
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Данія дала все що могла включаючи ВСЮ свою армилерію до останнього.

А те що Україна вибрала у владу банду російськомовниї евреїв - Данія не винна
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05.12.2025 17:48 Відповісти
"все що могла"..."до останнього" - взагалі непереконливо звучить
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05.12.2025 17:55 Відповісти
А мала б віддати все? Все, що винна? Чи які тут рахунки?
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05.12.2025 18:09 Відповісти
🤡
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05.12.2025 18:32 Відповісти
Де там фламінги ?
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05.12.2025 17:49 Відповісти
Мабуть, у вирій подались слідом за міндічем .
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05.12.2025 17:51 Відповісти
ну хотяб на праздничную поляну выделят грошей по поводу окончания войны для трампушки володьки и *****
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05.12.2025 17:49 Відповісти
Ти взагалі,при розумі?Хотя,що я питаю
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05.12.2025 17:56 Відповісти
І ти, Даніє...
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05.12.2025 17:52 Відповісти
Нікому не подобається якщо їхні гроші нахабно крадуть
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05.12.2025 18:20 Відповісти
Не скоротити а не давати зовсім бо ці ворюги дійсно будуть воювать до останнього кріпака
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05.12.2025 18:01 Відповісти
Ну ось, кацапський агітатор Владімір об'явився. Закликає здаватися.
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05.12.2025 19:34 Відповісти
Твій пукальник ще цілий
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06.12.2025 05:50 Відповісти
США, Данія... Хто далі?
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05.12.2025 18:03 Відповісти
Хто далі, то таке, а починається все з ОПи, що на Банковій у Києві.
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05.12.2025 18:10 Відповісти
Все ж до мирняку рухається. Навіщо їм гроші давати? Це ж лише подовжуватиме війну...
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05.12.2025 18:19 Відповісти
🤡
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05.12.2025 18:33 Відповісти
Подовжуватиме агонію
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05.12.2025 18:26 Відповісти
Данія вирішила зменшити вдвічі надання коштів Україні - коштів які тотально і безбожно розкрадала банда Зеленського-Єрмака-Міндіча.
Данія ще дуже толерантно чинить - інші ріжуть допомогу під ''нуль''.
Ніхто не хоче давати гроші злодіям Зеленського.
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05.12.2025 18:59 Відповісти
 
 