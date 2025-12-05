Дания планирует почти вдвое сократить помощь Украине в 2026 году
Правительство Дании планирует сократить почти вдвое объем помощи, которая будет предоставляться Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ответе на запрос Комитета по вопросам обороны министр обороны Трольс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания предоставит 9,4 млрд крон. В прошлом году мы предоставили 16,5 млрд крон, а годом ранее — почти 19 млрд крон", — сообщает датская общественная телерадиокомпания DR (Danmarks Radio).
Ранее, в 2023 году, широкое большинство в парламенте Дании договорилось о создании Фонда Украины. Это экономическая рамка, которая определяет, сколько Дания будет предоставлять помощи Украине. На данный момент Дания предоставила Украине военной помощи на сумму более 70 миллиардов.
На данный момент Дания является страной, которая предоставила Украине наибольшую поддержку в процентах от ВВП.
