РУС
Помощь Украине от Дании
Дания планирует почти вдвое сократить помощь Украине в 2026 году

Правительство Дании планирует сократить почти вдвое объем помощи, которая будет предоставляться Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ответе на запрос Комитета по вопросам обороны министр обороны Трольс Лунд Поульсен сообщил, что в следующем году Дания предоставит 9,4 млрд крон. В прошлом году мы предоставили 16,5 млрд крон, а годом ранее — почти 19 млрд крон", — сообщает датская общественная телерадиокомпания DR (Danmarks Radio).

Ранее, в 2023 году, широкое большинство в парламенте Дании договорилось о создании Фонда Украины. Это экономическая рамка, которая определяет, сколько Дания будет предоставлять помощи Украине. На данный момент Дания предоставила Украине военной помощи на сумму более 70 миллиардов.

На данный момент Дания является страной, которая предоставила Украине наибольшую поддержку в процентах от ВВП.

Данія дала все що могла включаючи ВСЮ свою армилерію до останнього.

А те що Україна вибрала у владу банду російськомовниї евреїв - Данія не винна
05.12.2025 17:48 Ответить
Де там фламінги ?
05.12.2025 17:49 Ответить
Мабуть, у вирій подались слідом за міндічем .
05.12.2025 17:51 Ответить
"все що могла"..."до останнього" - взагалі непереконливо звучить
05.12.2025 17:55 Ответить
А мала б віддати все? Все, що винна? Чи які тут рахунки?
05.12.2025 18:09 Ответить
🤡
05.12.2025 18:32 Ответить
ну хотяб на праздничную поляну выделят грошей по поводу окончания войны для трампушки володьки и *****
05.12.2025 17:49 Ответить
Ти взагалі,при розумі?Хотя,що я питаю
05.12.2025 17:56 Ответить
І ти, Даніє...
05.12.2025 17:52 Ответить
Нікому не подобається якщо їхні гроші нахабно крадуть
05.12.2025 18:20 Ответить
Не скоротити а не давати зовсім бо ці ворюги дійсно будуть воювать до останнього кріпака
05.12.2025 18:01 Ответить
США, Данія... Хто далі?
05.12.2025 18:03 Ответить
Хто далі, то таке, а починається все з ОПи, що на Банковій у Києві.
05.12.2025 18:10 Ответить
Все ж до мирняку рухається. Навіщо їм гроші давати? Це ж лише подовжуватиме війну...
05.12.2025 18:19 Ответить
🤡
05.12.2025 18:33 Ответить
Подовжуватиме агонію
05.12.2025 18:26 Ответить
 
 