Війська РФ атакували теплоелектростанції ДТЕК у кількох областях
У ніч на 6 грудня 2025 року війська РФ знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, серйозно пошкоджено обладнання.
"Працюємо над усуненням наслідків обстрілів. Це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці", - наголошують у компанії.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів.
Перші наслідки масованої атаки РФ
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.
У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.
Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.
У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.
Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.
Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.
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