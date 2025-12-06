Війська РФ атакували теплоелектростанції ДТЕК у кількох областях

У ніч на 6 грудня 2025 року війська РФ знову атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Як зазначається, серйозно пошкоджено обладнання.

"Працюємо над усуненням наслідків обстрілів. Це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці", - наголошують у компанії.

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З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів.

Перші наслідки масованої атаки РФ

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.

У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.

Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.

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