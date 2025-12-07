Мерц і Рютте проведуть переговори щодо підтримки України
Невдовзі відбудеться зустріч федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, на якій вони планують обговорити підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію німецького уряду.
"У четвер вранці федеральний канцлер Фрідріх Мерц приймає генерального секретаря НАТО Марка Рютте в канцелярії. Під час спілкування буде обговорено безпеково-політичні теми в євроатлантичному просторі, актуальні виклики для Альянсу та про подальшу підтримку України", - йдеться в анонсі зустрічі.
Після зустрічі запланована пресконференція.
Більше інформації щодо зустрічі Мерца та Рютте на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+5 Viktor Patrykei #553755
показати весь коментар07.12.2025 15:02 Відповісти Посилання
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