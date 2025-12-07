Мерц и Рютте проведут переговоры о поддержке Украины

Вскоре состоится встреча федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, на которой они планируют обсудить поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцеляриюнемецкого правительства.

"В четверг утром федеральный канцлер Фридрих Мерц принимает генерального секретаря НАТО Марка Рютте в канцелярии. Во время общения будут обсуждаться вопросы безопасности и политики в евроатлантическом пространстве, актуальные вызовы для Альянса и дальнейшая поддержка Украины", - говорится в анонсе встречи.

После встречи запланирована пресс-конференция.

Более подробная информация о встрече Мерца и Рютте на данный момент отсутствует.