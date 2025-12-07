Мерц и Рютте проведут переговоры о поддержке Украины
Вскоре состоится встреча федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, на которой они планируют обсудить поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцеляриюнемецкого правительства.
"В четверг утром федеральный канцлер Фридрих Мерц принимает генерального секретаря НАТО Марка Рютте в канцелярии. Во время общения будут обсуждаться вопросы безопасности и политики в евроатлантическом пространстве, актуальные вызовы для Альянса и дальнейшая поддержка Украины", - говорится в анонсе встречи.
После встречи запланирована пресс-конференция.
Более подробная информация о встрече Мерца и Рютте на данный момент отсутствует.
Вот полный обзор тактик "разделяй и властвуй" (divide and rule) в колониализме за всю историю. Я структурировал это по регионам и эпохам, с краткими схемами: как именно это делалось, кто применял и итог. Это включает Австралию (где такая схема почти не работала), Инков, Ацтеков и другие примеры от древних империй до Нового времени. Основные тактики - не всегда продажа оружия, но часто альянсы с местными группами, эксплуатация внутренних конфликтов, религиозных/этнических разногласий и экономическая манипуляция. Я опираюсь на исторические факты, без мифов.
### Древние империи (до Нового времени) - основа тактики
Это не колониализм в современном смысле, но классические примеры, которые вдохновляли европейцев.
1. **Римская империя (I в. до н.э. - V в. н.э.)**
Схема: Римляне подкупали или заключали альянсы с одними племенами (варварами) против других → вооружали союзников → после победы аннексировали всех. Пример: завоевание Галлии Цезарем - альянс с галльскими племенами против других галлов.
Итог: Империя выросла до гигантских размеров, но разногласия привели к её падению.
2. **Монгольская империя (XIII в.)**
Схема: Монголы эксплуатировали внутренние распри в Китае, Руси и Ближнем Востоке → заключали альянсы с недовольными фракциями → после завоевания назначали местных правителей под монгольским контролем.
Итог: Быстрое расширение, но империя распалась из-за тех же разногласий.
3. **Османская империя (XIV-XX вв.)**
Схема: Османы играли на религиозных разногласиях (христиане vs. мусульмане) в Балканах и Армении → назначали местных лидеров, но сеяли недоверие → подавляли восстания через союзников.
Итог: Долгий контроль над огромными территориями, но привело к геноцидам (армяне, курды).
### Новый Свет (Америка, XV-XIX вв.)
Здесь европейцы (испанцы, французы, англичане) часто использовали внутренние конфликты и превосходство в технологиях.
1. **Ацтеки (Мексика, 1519-1521)**
Схема: Испанцы под Кортесом эксплуатировали ненависть подчинённых племён (тлашкаланцев, тотонаков) к ацтекам (из-за дани и жертв) → заключили альянсы, получили 200 000+ воинов-союзников → использовали сталь, лошади, пушки и болезни для быстрого захвата Теночтитлана. Не массовая продажа оружия, а "разделяй и властвуй" через альянсы и захват лидеров (Монтесума).
Итог: Ацтекская империя пала за 2 года, 90% населения погибло от болезней и войн; испанцы забрали золото и земли.
2. **Инки (Перу, 1532-1572)**
Схема: Испанцы под Писарро прибыли во время гражданской войны между братьями Атауальпой и Уаскаром → захватили Атауальпу в засаде, казнили его → заключили альянсы с недовольными этническими группами (врагами инков) → использовали болезни, сталь и лошади для подавления. Опять, не продажа оружия, а эксплуатация внутренних распрей.
Итог: Империя пала за 40 лет, население сократилось на 80-90%; испанцы взяли серебро Потоси и земли.
3. **Северная Америка (XVII-XIX вв.)**
Схема: Французы/англичане вооружали племена (ирокезы vs. гуроны) за меха → "Войны бобров": племена с оружием уничтожали соседей → после истощения США/Британия легко отобрали земли.
Итог: Племена ослаблены, "Дорога слёз" - выселение в резервации.
### Африка (XV-XX вв.)
Классика с торговлей оружием и рабами.
1. **Западная Африка (XV-XIX вв.)**
Схема: Европейцы продавали мушкеты царствам (Дагомея, Ашанти) за рабов → цари нападали на соседей за новыми рабами → цикл "ружьё ↔ раб".
Итог: 12+ млн рабов вывезено, регионы дестабилизированы.
2. **Южная Африка (XVIII-XIX вв.)**
Схема: Буры/британцы продавали оружие коса/зулу за скот → эскалация войн → ослабление для захвата земель.
Итог: Племена в резервациях.
3. **Центральная Африка (XIX в.)**
Схема: Арабы/европейцы продавали оружие за слоновую кость → "империи" вроде Мирambo истощали регион → бельгийцы/немцы легко колонизировали.
### Азия и Океания (XVI-XX вв.)
1. **Британская Индия (XVIII-XX вв.)**
Схема: Британцы сеяли разногласия между индусами, мусульманами, сикхами → назначали местных правителей, но манипулировали ими → после восстаний (1857) усилили разделение (переписи по религиям).
Итог: Раздел на Индию и Пакистан в 1947 г.
2. **Французская Алжир (XIX в.)**
Схема: Французы играли на разногласиях между арабами и берберами → вооружали одних против других.
Итог: Полный контроль к 1870-м.
3. **Новая Зеландия (XIX в.)**
Схема: Британцы/американцы продавали мушкеты маори → "Мушкетные войны": северные племена вырезали южных (60 000+ погибших) → ослабление перед колонизацией.
Итог: Население маори упало на 40%.
### Австралия (XVIII-XX вв.) - исключение из схемы
Схема: Почти нет "разделяй и властвуй". Британцы объявили terra nullius (ничья земля) → прямой захват: massacres, отравления, эпидемии (оспа убила 90% в некоторых районах), frontier wars с использованием Native Police (аборигены под белыми офицерами против своих). Оружие аборигенам не продавали системно - запрещали, чтобы не сопротивлялись.
Итог: Аборигены с 1 млн сократились до 60 000; земли отобраны для ферм и золота. Это был чистый геноцид, без хитрых манипуляций.
### Короткий вывод в таблице
| Регион/Эпоха | Основная схема | Работала ли? | Итог |
|--------------|----------------|--------------|------|
| Древние (Рим, Монголы) | Альянсы и подкуп | Да | Расширение империй |
| Америка (Ацтеки/Инки) | Эксплуатация войн + альянсы | Да | Быстрый захват |
| Африка | Продажа оружия + рабство | Да | Дестабилизация |
| Азия (Индия) | Религиозные/этнические разногласия | Да | Долгий контроль |
| Океания (Н. Зеландия) | Продажа мушкетов | Да | Ослабление племён |
| Австралия | Прямое насилие, без divide | Нет нужды | Геноцид и захват |
Это не все случаи (колониализм охватывает сотни), но ключевые. Если хочешь углубиться в один - скажи!