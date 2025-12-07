Радник Зеленського Литвин працював на пропагандиста Чаленка, який втік у Росію

Дмитро Литвин, який нині є радником президента України з питань комунікацій, у 2011 році співпрацював з інтернет-проєктом "Ревізор.ua", пов’язаним з російським політтехнологом Семеном Ураловим та проросійським пропагандистом Олександром Чаленком.

Про це в соцмережі фейсбук написав народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Литвин співпрацював з пропагандистом Чаленком

"Вечорами читаю статті Дмитра Литвина, найближчого радника Володимира Зеленського. Я в 2011 був в партії регіонів, а Дмитро виглядає так, що в єдіной росії. До речі, тоді ж Дмитро працював на російського політтехнолога Чаленка", - написав нардеп.

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Що відомо про Чаленка

Пропагандист Чаленко обіймав посаду головного редактора інтернет-проєкту "Ревізор.ua". Він підтримував "Партію регіонів" та висловлював проросійські погляди. Після початку Революції Гідності утік у Росію, де працював на російське пропагандистське медіа.

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