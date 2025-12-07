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Новини Дмитро Литвин раніше вихваляв Януковича
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Радник Зеленського Литвин працював на пропагандиста Чаленка, який втік у Росію

дмитро,литвин

Дмитро Литвин, який нині є радником президента України з питань комунікацій, у 2011 році співпрацював з інтернет-проєктом "Ревізор.ua", пов’язаним з російським політтехнологом Семеном Ураловим та проросійським пропагандистом Олександром Чаленком.

Про це в соцмережі фейсбук написав народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Литвин співпрацював з пропагандистом Чаленком 

"Вечорами читаю статті Дмитра Литвина, найближчого радника Володимира Зеленського. Я в 2011 був в партії регіонів, а Дмитро виглядає так, що в єдіной росії. До речі, тоді ж Дмитро працював на російського політтехнолога Чаленка", - написав нардеп.

допис гончаренка

Читайте також: Радник Зеленського Литвин вимагає від міськрад провести позачергові сесії на підтримку президента, - Гончаренко. АУДIО

Що відомо про Чаленка

Пропагандист Чаленко обіймав посаду головного редактора інтернет-проєкту "Ревізор.ua". Він підтримував "Партію регіонів" та висловлював проросійські погляди. Після початку Революції Гідності утік у Росію, де працював на російське пропагандистське медіа.

Дивіться також: Радник Зеленського Литвин у минулому вихваляв Януковича та ображав ЗСУ. ФОТО

Автор: 

пропаганда (2936) Гончаренко Олексій (544) Литвин Дмитро (35)
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Топ коментарі
+34
Ось така херня, малята, сидить в Урядовому кварталі і гадить Україні, а зеленський, це озвучує по Оманські!!!
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07.12.2025 20:50 Відповісти
+29
А де Татаров? Скільки потрібно приватним детективам задонатити, щоб слідкували за ним і Ко, по типу верещучка, Г+г і Ісландія?
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07.12.2025 20:49 Відповісти
+29
Пишіть відразу, хто з оточення Шашличного не співпрацює з руснею, щоб в серіал не перетворювати розслідування
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07.12.2025 20:59 Відповісти

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