Радник Зеленського Литвин працював на пропагандиста Чаленка, який втік у Росію
Дмитро Литвин, який нині є радником президента України з питань комунікацій, у 2011 році співпрацював з інтернет-проєктом "Ревізор.ua", пов’язаним з російським політтехнологом Семеном Ураловим та проросійським пропагандистом Олександром Чаленком.
Про це в соцмережі фейсбук написав народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Литвин співпрацював з пропагандистом Чаленком
"Вечорами читаю статті Дмитра Литвина, найближчого радника Володимира Зеленського. Я в 2011 був в партії регіонів, а Дмитро виглядає так, що в єдіной росії. До речі, тоді ж Дмитро працював на російського політтехнолога Чаленка", - написав нардеп.
Що відомо про Чаленка
Пропагандист Чаленко обіймав посаду головного редактора інтернет-проєкту "Ревізор.ua". Він підтримував "Партію регіонів" та висловлював проросійські погляди. Після початку Революції Гідності утік у Росію, де працював на російське пропагандистське медіа.
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