Советник Зеленского Литвин работал на пропагандиста Чаленко, который сбежал в Россию
Дмитрий Литвин, который сейчас является советником президента Украины по вопросам коммуникаций, в 2011 году сотрудничал с интернет-проектом "Ревизор.ua", связанным с российским политтехнологом Семеном Ураловым и пророссийским пропагандистом Александром Чаленко.
Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Литвин сотрудничал с пропагандистом Чаленко
"По вечерам читаю статьи Дмитрия Литвина, ближайшего советника Владимира Зеленского. Я в 2011 году был в партии регионов, а Дмитрий выглядит так, как будто в единой россии. Кстати, тогда же Дмитрий работал на российского политтехнолога Чаленко", - написал нардеп.
Что известно о Чаленко
Пропагандист Чаленко занимал должность главного редактора интернет-проекта "Ревизор.ua". Он поддерживал "Партию регионов" и выражал пророссийские взгляды. После начала Революции Достоинства бежал в Россию, где работал на российские пропагандистские СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ху є той чаленко ?
.
США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР. Такой вывод сделал норвежский журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
Отдельно Стейган обращает внимание на недавний скандал вокруг главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Отставка Ермака была выгодна самому Зеленскому. Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель ранее заявляла, что Ермак нередко саботировал выполнение поручений Зеленского и вводил главу государства в заблуждение.
Пачки баксов от болгарской сделки с реактором. Завезли их работники американского посольства, а ФБР приезжало поменять улики. Привезли другие пачки с неопасными номерами. А вообще, вы правы. То таке, не беріть в голову
нєт!
ви вийдуть в Києві на вулицю і спитайте !
.
Ви прсто не в темі... . І не в долі!
І тексти в кварталі теж зєлє кацап писав.
Тому це зовсім не випадковість.
питання в пустоту
Интересно будет - если в ближнем кругу Зеленского
Окажутся пассионарии с Майдана
Киборги из Донецкого аэропорта
Говорят, ЗАЩИТНИКИ АЗОВСТАЛИ любят Зеленского?
Не верьте
Никто и никогда из Защитников Азовстали не простит того
Кто отправил их на пытки и смерть
Просто потому что этого очень хотел путин
Которому Владимир Александрович никогда на отказывал
Наоборот - в благодарность отправлял ДВУШКИ НА МОСКВУ
За какие такие услуги путина платил Зеленский ?
Не хотите узнать?
Нам про Оман не ответили !!!!!!!
И мы махнули рукой, не добившись ответа
И получили в итоге войну
Махнем рукой на ДВУШКИ В МОСКВУ
И это будет наш конец!!!!!!
"Якщо щось виглядає як качка, ходить як качка, крякає як качка і плаває як качка, то це, швидше за все і є качка."