Советник Зеленского Литвин работал на пропагандиста Чаленко, который сбежал в Россию

Дмитрий Литвин, который сейчас является советником президента Украины по вопросам коммуникаций, в 2011 году сотрудничал с интернет-проектом "Ревизор.ua", связанным с российским политтехнологом Семеном Ураловым и пророссийским пропагандистом Александром Чаленко.

Литвин сотрудничал с пропагандистом Чаленко

"По вечерам читаю статьи Дмитрия Литвина, ближайшего советника Владимира Зеленского. Я в 2011 году был в партии регионов, а Дмитрий выглядит так, как будто в единой россии. Кстати, тогда же Дмитрий работал на российского политтехнолога Чаленко", - написал нардеп.

Что известно о Чаленко

Пропагандист Чаленко занимал должность главного редактора интернет-проекта "Ревизор.ua". Он поддерживал "Партию регионов" и выражал пророссийские взгляды. После начала Революции Достоинства бежал в Россию, где работал на российские пропагандистские СМИ.

