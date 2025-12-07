РУС
Новости Дмитрий Литвин ранее восхвалял Януковича
Советник Зеленского Литвин работал на пропагандиста Чаленко, который сбежал в Россию

Дмитрий Литвин, который сейчас является советником президента Украины по вопросам коммуникаций, в 2011 году сотрудничал с интернет-проектом "Ревизор.ua", связанным с российским политтехнологом Семеном Ураловым и пророссийским пропагандистом Александром Чаленко.

Об этом в соцсети Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Литвин сотрудничал с пропагандистом Чаленко 

"По вечерам читаю статьи Дмитрия Литвина, ближайшего советника Владимира Зеленского. Я в 2011 году был в партии регионов, а Дмитрий выглядит так, как будто в единой россии. Кстати, тогда же Дмитрий работал на российского политтехнолога Чаленко", - написал нардеп.

Советник Зеленского Литвин требует от горсоветов провести внеочередные сессии в поддержку президента, - Гончаренко. АУДИО

Что известно о Чаленко

Пропагандист Чаленко занимал должность главного редактора интернет-проекта "Ревизор.ua". Он поддерживал "Партию регионов" и выражал пророссийские взгляды. После начала Революции Достоинства бежал в Россию, где работал на российские пропагандистские СМИ.

Советник Зеленского Литвин в прошлом хвалил Януковича и оскорблял ВСУ. ФОТО

+19
Ось така херня, малята, сидить в Урядовому кварталі і гадить Україні, а зеленський, це озвучує по Оманські!!!
07.12.2025 20:50 Ответить
+17
Пишіть відразу, хто з оточення Шашличного не співпрацює з руснею, щоб в серіал не перетворювати розслідування
07.12.2025 20:59 Ответить
+13
А де Татаров? Скільки потрібно приватним детективам задонатити, щоб слідкували за ним і Ко, по типу верещучка, Г+г і Ісландія?
07.12.2025 20:49 Ответить
якась шушара мінус двадцятого левела

ху є той чаленко ?

.
07.12.2025 21:04 Ответить
Вікіпедія дозволяє вносити зміни - пропоную внести зміни тим, хто адекватний і в темі... Але не в долі!
07.12.2025 20:51 Ответить
Чому всі мовчать про Татарова - табуретку, на якій сидів Відьмак?
07.12.2025 20:52 Ответить
всім похеру
07.12.2025 21:15 Ответить
Зрадник Зе влаштовує більшість,то ж всі ці викриття просто потужний ПУК у повітря.
07.12.2025 20:56 Ответить
Так без рекомендацій з єдіной нинче вище жеку не беруть
07.12.2025 20:57 Ответить
Пишіть відразу, хто з оточення Шашличного не співпрацює з руснею, щоб в серіал не перетворювати розслідування
07.12.2025 20:59 Ответить
Всі на когось працювали. Попустіться
07.12.2025 21:01 Ответить
Страшно згадати, хто був серед засновників ПР).
07.12.2025 21:18 Ответить
І зовсім не страшно ...
07.12.2025 21:45 Ответить
Чому страшно, земетальнику?!
07.12.2025 21:48 Ответить
якщо не паралізує зовсім...
07.12.2025 21:48 Ответить
США хотят избавиться от Зеленского..
США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР. Такой вывод сделал норвежский журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
Отдельно Стейган обращает внимание на недавний скандал вокруг главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Отставка Ермака была выгодна самому Зеленскому. Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель ранее заявляла, что Ермак нередко саботировал выполнение поручений Зеленского и вводил главу государства в заблуждение.
07.12.2025 21:01 Ответить
ФБР приклало руку, бо хлопці американські гроші вкрали. Все інше, то таке...
07.12.2025 21:04 Ответить
Там того "Все інше" для полновесного триллера про оборотней в погонах.
Пачки баксов от болгарской сделки с реактором. Завезли их работники американского посольства, а ФБР приезжало поменять улики. Привезли другие пачки с неопасными номерами. А вообще, вы правы. То таке, не беріть в голову
07.12.2025 21:45 Ответить
а хто НЕ хоче позбавитись від ЗЄлєнського ?

нєт!
ви вийдуть в Києві на вулицю і спитайте !
.
07.12.2025 21:07 Ответить
я теж чекаю коли УКРАЇНА позбавиться цього лайна. А хто прикладе руку СБУ, НАБУ,САП, ФБР чи Моссад мені байдуже
07.12.2025 21:14 Ответить
прес-секретутка у халаті мендель на фоні міндича - 0/10
07.12.2025 21:46 Ответить
Зєля й сам совок замшелий і з задоволенням би здав Україну *****, але українці заважають...
07.12.2025 21:03 Ответить
росте литвин, працював на мєлкого пропагандона, а тепер на самого успішного кацапського сексота
07.12.2025 21:05 Ответить

07.12.2025 21:06 Ответить
та це норм
Ви прсто не в темі... . І не в долі!
07.12.2025 21:10 Ответить
Ххха!.. Ну і чьо?!
07.12.2025 21:50 Ответить
Весь КВН завжди був під контролем гебні всі роки його існування, з 60-х, і зєлін квартал було запущено в Україну гебнею.
І тексти в кварталі теж зєлє кацап писав.
Тому це зовсім не випадковість.
07.12.2025 21:09 Ответить
А чого тут дивуватись? Ішак є прикриттям для усієї ФСБшної банди.
07.12.2025 21:11 Ответить
чому мене це знову не дивує?
питання в пустоту
07.12.2025 21:11 Ответить
По сравнению с помощником сивковича и сыном гэрэушника это мелкий таракан,есть ещё одна пропутинская шишка про которую здесь нельзя говорить,сразу банят .
07.12.2025 21:14 Ответить
Татаров?
07.12.2025 21:34 Ответить
Це напевно була скумбрія по 9 ))))
07.12.2025 21:23 Ответить
по 7.40! ))
07.12.2025 21:25 Ответить
Глубже смотрите. Заленая этикетка. 4,70.
07.12.2025 21:49 Ответить
простсті складнощі перекладу, - зрадник, зрандника зєліньсь+каго....
07.12.2025 21:23 Ответить
Это все уже НЕ ИНТЕРЕСНО
Интересно будет - если в ближнем кругу Зеленского
Окажутся пассионарии с Майдана
Киборги из Донецкого аэропорта
Говорят, ЗАЩИТНИКИ АЗОВСТАЛИ любят Зеленского?
Не верьте
Никто и никогда из Защитников Азовстали не простит того
Кто отправил их на пытки и смерть
Просто потому что этого очень хотел путин
Которому Владимир Александрович никогда на отказывал
Наоборот - в благодарность отправлял ДВУШКИ НА МОСКВУ
За какие такие услуги путина платил Зеленский ?
Не хотите узнать?
Нам про Оман не ответили !!!!!!!
И мы махнули рукой, не добившись ответа
И получили в итоге войну
Махнем рукой на ДВУШКИ В МОСКВУ
И это будет наш конец!!!!!!
07.12.2025 21:24 Ответить
Який піп, такий і прихід! Зеленський володіє унікальною здатністю притягувати до себе всіляке лайно! Причому лайно з таким собі російським запашком...
07.12.2025 21:29 Ответить
Бо він є символом реваншу антимайдану
07.12.2025 21:37 Ответить
з 19 року зрадник на зрадникові сидять в Україні
07.12.2025 21:36 Ответить
Скільки ще має бути доказів того, що зеленський та путін заодно? І що зеленський є такою ж законною ціллю і для військових і для правоохоронних органів України як і путін?

"Якщо щось виглядає як качка, ходить як качка, крякає як качка і плаває як качка, то це, швидше за все і є качка."
07.12.2025 21:39 Ответить
складнощі перекладу 2.0 - який члєн на якому члєну працював? ))
07.12.2025 21:39 Ответить
 
 