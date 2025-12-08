Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо України

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо ситуації в Україні. Ініціативу підтримали кілька країн, серед яких Данія, Франція та Велика Британія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише APA.

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Як зазначили у пресслужбі постійного представництва Словенії при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом, що відповідає 17:00 за київським часом.

За наявною інформацією, ініціативу проведення зустрічі підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея на основі національного звернення Словенії.

Варто також зазначити, що в грудні 2025 року Словенія головує у Раді Безпеки ООН.

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Що передувало?

На 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалили резолюцію "Повернення українських дітей".

Рішення Генасамблеї ООН:

посилює міжнародно-правову базу, на яку прокуратура спирається в розслідуванні воєнних злочинів;

підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що полегшує збір доказів та отримання правової допомоги;

сприяє доступу до інформації про незаконно вивезених дітей через інструменти ООН;

укріплює позиції України в міжнародних судових інституціях, включно з Міжнародним кримінальним судом.

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