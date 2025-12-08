Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по ситуации в Украине. Инициативу поддержали несколько стран, среди которых Дания, Франция и Великобритания.

Как отметили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени, что соответствует 17:00 по киевскому времени.

По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.

Стоит также отметить, что в декабре 2025 года Словения председательствует в Совете Безопасности ООН.

Что предшествовало?

На 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию "Возвращение украинских детей".

Решение Генассамблеи ООН:

усиливает международно-правовую базу, на которую прокуратура опирается в расследовании военных преступлений;

подтверждает международное признание факта преступления, что облегчает сбор доказательств и получение правовой помощи;

способствует доступу к информации о незаконно вывезенных детях через инструменты ООН;

укрепляет позиции Украины в международных судебных институтах, включая Международный уголовный суд.

