Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по Украине
Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по ситуации в Украине. Инициативу поддержали несколько стран, среди которых Дания, Франция и Великобритания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет APA.
Как отметили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени, что соответствует 17:00 по киевскому времени.
По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.
Стоит также отметить, что в декабре 2025 года Словения председательствует в Совете Безопасности ООН.
Что предшествовало?
На 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию "Возвращение украинских детей".
Решение Генассамблеи ООН:
-
усиливает международно-правовую базу, на которую прокуратура опирается в расследовании военных преступлений;
-
подтверждает международное признание факта преступления, что облегчает сбор доказательств и получение правовой помощи;
-
способствует доступу к информации о незаконно вывезенных детях через инструменты ООН;
-
укрепляет позиции Украины в международных судебных институтах, включая Международный уголовный суд.
