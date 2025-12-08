РУС
Новости Заседание Совбеза ООН
1 181 7

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по Украине

Открытое заседание СБ ООН по Украине состоится 9 декабря

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по ситуации в Украине. Инициативу поддержали несколько стран, среди которых Дания, Франция и Великобритания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет APA.

Как отметили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени, что соответствует 17:00 по киевскому времени.

По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.

Стоит также отметить, что в декабре 2025 года Словения председательствует в Совете Безопасности ООН.

Что предшествовало?

На 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию "Возвращение украинских детей".

Решение Генассамблеи ООН:

  • усиливает международно-правовую базу, на которую прокуратура опирается в расследовании военных преступлений;

  • подтверждает международное признание факта преступления, что облегчает сбор доказательств и получение правовой помощи;

  • способствует доступу к информации о незаконно вывезенных детях через инструменты ООН;

  • укрепляет позиции Украины в международных судебных институтах, включая Международный уголовный суд.

Автор: 

ООН (4292) Украина (45246) Совбез ООН (1158)
Потужно 💪
показать весь комментарий
08.12.2025 08:38 Ответить
Буде безмежне занепокоєння.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:43 Ответить
Поп'ють каву в перерві, по закінченню - віскаря в барі...
Життя прекрасне, чому ні?
показать весь комментарий
08.12.2025 08:46 Ответить
оон -нікчемна організація .
показать весь комментарий
08.12.2025 08:49 Ответить
Эту бутафорию придумали паханы, чтобы контролировать мелкие тупые страны.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:07 Ответить
Заспокойтесь, Небензя вже тренує руку, щоб поставити вето на будь яке рішення Совбеза
показать весь комментарий
08.12.2025 09:02 Ответить
Ото ще паразити на нашій (платників податків) шиї. Толку з їх зборів "0".... принаймні поки що.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:23 Ответить
 
 