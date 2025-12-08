Україна готується до важких оборонних боїв, - розвідка Естонії

Російські війська активізували наступ у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Естонська розвідка попереджає, що без мирного прориву ЗСУ доведеться вести тривалі оборонні бої.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

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Він зазначив, що російські війська досягли незначних тактичних просувань на кількох напрямках, зокрема в районі Покровська-Мирнограда, що нині практично оточене. Проте розвідка прогнозує важкі оборонні бої без прориву на мирних переговорах

"Лінії постачання ЗСУ перебувають під сильним тиском. Утримувати довго ці населені пункти в таких умовах неможливо", – зазначив Ківісельг.

Він підкреслив, що погіршення погодних умов зменшує можливості для ефективного застосування українських дронів, що значно посилює тиск на українські війська.

"Дрони відіграють ключову роль у обороні, але погана видимість обмежує їхню ефективність", – пояснив представник естонських Сил оборони.

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Ківісельг також зазначив, що останнім часом російські війська активізували наступ у таких регіонах, як Вовчанськ та Куп'янськ у Харківській області, Сіверськ на Донеччині та поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. Він пояснив, що ці наступи були спричинені не тільки зміною погодних умов, а й перевагою Росії у чисельності особового складу, артилерії, боєприпасах і техніці.

"Якщо на переговорах не буде досягнуто прориву, ситуація на фронті залишатиметься надзвичайно напруженою, і українським військам доведеться вести важкі оборонні бої в найближчі місяці" , – наголосив Ківісельг.