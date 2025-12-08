Украина готовится к тяжелым оборонительным боям, - разведка Эстонии

Российские войска активизировали наступление в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Эстонская разведка предупреждает, что без мирного прорыва ВСУ придется вести длительные оборонительные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

Он отметил, что российские войска достигли незначительных тактических продвижений на нескольких направлениях, в частности в районе Покровска-Мирнограда, который сейчас практически окружен. Однако разведка прогнозирует тяжелые оборонительные бои без прорыва на мирных переговорах.

"Линии снабжения ВСУ находятся под сильным давлением. Удерживать долго эти населенные пункты в таких условиях невозможно", – отметил Кивисельг.

Он подчеркнул, что ухудшение погодных условий уменьшает возможности для эффективного применения украинских дронов, что значительно усиливает давление на украинские войска.

"Дроны играют ключевую роль в обороне, но плохая видимость ограничивает их эффективность", – пояснил представитель эстонских Сил обороны.

Кивисельг также отметил, что в последнее время российские войска активизировали наступление в таких регионах, как Волчанск и Купянск в Харьковской области, Северск в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области. Он пояснил, что эти наступления были вызваны не только изменением погодных условий, но и преимуществом России в численности личного состава, артиллерии, боеприпасах и технике.

"Если на переговорах не будет достигнут прорыв, ситуация на фронте будет оставаться чрезвычайно напряженной, и украинским войскам придется вести тяжелые оборонительные бои в ближайшие месяцы", – подчеркнул Кивисельг.