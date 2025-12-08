Росія вперше відправила санкційний ЗПГ до Китаю з балтійського заводу попри санкції США, - Bloomberg
Російський експортний завод зрідженого природного газу (ЗПГ) "Портова" на Балтійському морі здійснив першу доставку газу до Китаю після введення американських санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, танкер "Валера", який у жовтні завантажив ЗПГ на заводі ПАТ "Газпром", сьогодні прибув до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю. І завод, і судно перебувають під санкціями США, накладеними для обмеження експорту російського ЗПГ.
Китай посилює енергетичні зв’язки з Росією
Китай, який не визнає односторонні санкції, останніми місяцями збільшив закупівлі російського газу з чорного списку. Пекін також проігнорував заклики США припинити імпорт російської нафти, що, ймовірно, стане однією з тем торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.
Поставки зростають попри обмеження
Крім "Портової", Росія має ще два експортні заводи ЗПГ: у Висоцьку ("Новатек") та "Арктик ЗПГ 2" у Сибіру, який почав постачання до Китаю в серпні. Загальний обсяг російського ЗПГ, включно з несанкціонованими заводами, зріс із вересня по листопад приблизно на 14% порівняно з минулим роком.
Супутникові знімки середини жовтня показали, що частина газу з "Портової" перевантажувалася на інше судно, зареєстроване на гонконзьку компанію. Воно надсилало хибні координати та було помічене поблизу Китаю минулого місяця. Поточне місцезнаходження судна невідоме.
- Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
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