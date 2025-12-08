Росія вперше відправила санкційний ЗПГ до Китаю з балтійського заводу попри санкції США, - Bloomberg

Російський експортний завод зрідженого природного газу (ЗПГ) "Портова" на Балтійському морі здійснив першу доставку газу до Китаю після введення американських санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, танкер "Валера", який у жовтні завантажив ЗПГ на заводі ПАТ "Газпром", сьогодні прибув до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю. І завод, і судно перебувають під санкціями США, накладеними для обмеження експорту російського ЗПГ.

Китай посилює енергетичні зв’язки з Росією

Китай, який не визнає односторонні санкції, останніми місяцями збільшив закупівлі російського газу з чорного списку. Пекін також проігнорував заклики США припинити імпорт російської нафти, що, ймовірно, стане однією з тем торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.

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Поставки зростають попри обмеження

Крім "Портової", Росія має ще два експортні заводи ЗПГ: у Висоцьку ("Новатек") та "Арктик ЗПГ 2" у Сибіру, який почав постачання до Китаю в серпні. Загальний обсяг російського ЗПГ, включно з несанкціонованими заводами, зріс із вересня по листопад приблизно на 14% порівняно з минулим роком.

Супутникові знімки середини жовтня показали, що частина газу з "Портової" перевантажувалася на інше судно, зареєстроване на гонконзьку компанію. Воно надсилало хибні координати та було помічене поблизу Китаю минулого місяця. Поточне місцезнаходження судна невідоме.

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