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Новини Санкції США проти Росії
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Росія вперше відправила санкційний ЗПГ до Китаю з балтійського заводу попри санкції США, - Bloomberg

судно

Російський експортний завод зрідженого природного газу (ЗПГ) "Портова" на Балтійському морі здійснив першу доставку газу до Китаю після введення американських санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, танкер "Валера", який у жовтні завантажив ЗПГ на заводі ПАТ "Газпром", сьогодні прибув до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю. І завод, і судно перебувають під санкціями США, накладеними для обмеження експорту російського ЗПГ.

Китай посилює енергетичні зв’язки з Росією

Китай, який не визнає односторонні санкції, останніми місяцями збільшив закупівлі російського газу з чорного списку. Пекін також проігнорував заклики США припинити імпорт російської нафти, що, ймовірно, стане однією з тем торговельних переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі цього тижня.

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Поставки зростають попри обмеження

Крім "Портової", Росія має ще два експортні заводи ЗПГ: у Висоцьку ("Новатек") та "Арктик ЗПГ 2" у Сибіру, який почав постачання до Китаю в серпні. Загальний обсяг російського ЗПГ, включно з несанкціонованими заводами, зріс із вересня по листопад приблизно на 14% порівняно з минулим роком.

Супутникові знімки середини жовтня показали, що частина газу з "Портової" перевантажувалася на інше судно, зареєстроване на гонконзьку компанію. Воно надсилало хибні координати та було помічене поблизу Китаю минулого місяця. Поточне місцезнаходження судна невідоме.

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  • Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

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газ (10727) Китай (5287) росія (70533) санкції (13235) США (26804)
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Топ коментарі
+19
Потопіть "Валеру" це найкращі санкції.
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08.12.2025 12:27 Відповісти
+8
трампон тільки шмаркліпідтирає і робить вигляд, що нічого не відбувається. США- уже навіть не третя країна світу.
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08.12.2025 12:34 Відповісти
+5
Да срала і Сосія і Китай на рижу паперову качку і його угоди
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08.12.2025 12:49 Відповісти

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