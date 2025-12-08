Россия впервые отправила санкционный СПГ в Китай с балтийского завода, несмотря на санкции, - Bloomberg

Российский экспортный завод сжиженного природного газа (СПГ) "Портовая" на Балтийском море осуществил первую доставку газа в Китай после введения американских санкций.

Об этом сообщает Bloomberg

По данным издания, танкер "Валера", который в октябре загрузил СПГ на заводе ПАО "Газпром", сегодня прибыл в импортный терминал Бэйхай на юге Китая. И завод, и судно находятся под санкциями США, наложенными для ограничения экспорта российского СПГ.

Китай усиливает энергетические связи с Россией

Китай, который не признает односторонние санкции, в последние месяцы увеличил закупки российского газа из черного списка. Пекин также проигнорировал призывы США прекратить импорт российской нефти, что, вероятно, станет одной из тем торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе.

Поставки растут несмотря на ограничения

Кроме "Портовой", у России есть еще два экспортных завода СПГ: в Высоцке ("Новатек") и "Арктик СПГ 2" в Сибири, который начал поставки в Китай в августе. Общий объем российского СПГ, включая несанкционированные заводы, вырос с сентября по ноябрь примерно на 14% по сравнению с прошлым годом.

Спутниковые снимки середины октября показали, что часть газа из "Портовой" перегружалась на другое судно, зарегистрированное на гонконгскую компанию. Оно отправляло ложные координаты и было замечено вблизи Китая в прошлом месяце. Текущее местонахождение судна неизвестно.

