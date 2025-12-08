РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9499 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 604 11

Россия впервые отправила санкционный СПГ в Китай с балтийского завода, несмотря на санкции, - Bloomberg

судно

Российский экспортный завод сжиженного природного газа (СПГ) "Портовая" на Балтийском море осуществил первую доставку газа в Китай после введения американских санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, танкер "Валера", который в октябре загрузил СПГ на заводе ПАО "Газпром", сегодня прибыл в импортный терминал Бэйхай на юге Китая. И завод, и судно находятся под санкциями США, наложенными для ограничения экспорта российского СПГ.

Китай усиливает энергетические связи с Россией

Китай, который не признает односторонние санкции, в последние месяцы увеличил закупки российского газа из черного списка. Пекин также проигнорировал призывы США прекратить импорт российской нефти, что, вероятно, станет одной из тем торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скидки на российскую нефть для Китая рекордно выросли из-за санкций, – Reuters

Поставки растут несмотря на ограничения

Кроме "Портовой", у России есть еще два экспортных завода СПГ: в Высоцке ("Новатек") и "Арктик СПГ 2" в Сибири, который начал поставки в Китай в августе. Общий объем российского СПГ, включая несанкционированные заводы, вырос с сентября по ноябрь примерно на 14% по сравнению с прошлым годом.

Спутниковые снимки середины октября показали, что часть газа из "Портовой" перегружалась на другое судно, зарегистрированное на гонконгскую компанию. Оно отправляло ложные координаты и было замечено вблизи Китая в прошлом месяце. Текущее местонахождение судна неизвестно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Индия договорились создать совместное производство для обслуживания российского оружия

  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Автор: 

Газ (10328) Китай (3276) россия (98281) санкции (12076) США (28544)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потопіть "Валеру" це найкращі санкції.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:27 Ответить
А я не корабль летучий.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:32 Ответить
трампон тільки шмаркліпідтирає і робить вигляд, що нічого не відбувається. США- уже навіть не третя країна світу.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:34 Ответить
Просто Китай, та росія клали болт на ті санкції.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:42 Ответить
І США теж, тому ці санкції так і виконуються.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:47 Ответить
А чиїми водами той Валєра з Балтики вийде?

От з них і питайте.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:42 Ответить
Плювок особисто в донні.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:45 Ответить
Плювок? Да рижий чуб Тромба висить в кремлівському туалеті над унітазом замість туалетного паперу. Ало Донні це подобається, з тих пір як його в моцкві страпонили всім кагалом і били батогами знімаючи хоум відео. Іноді це відео привозять Тромбу в америку в Анальний кабінет щоб показати, коли він забуває
показать весь комментарий
08.12.2025 12:53 Ответить
Да срала і Сосія і Китай на рижу паперову качку і його угоди
показать весь комментарий
08.12.2025 12:49 Ответить
Звучит немного абсурдно. Это как если бы Китай назвал санкційним газ который Канада продает США. Запад контролирует мир, но не настолько же.
показать весь комментарий
08.12.2025 13:09 Ответить
Санкції діють
показать весь комментарий
08.12.2025 13:12 Ответить
 
 