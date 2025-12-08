На Запоріжжі вибухи: ворог атакує КАБами, під ударом промислова інфраструктура, 7 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі війська РФ завдають ударів по Запорізькій області. Лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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КАБи на Запоріжжя

"Вибухи у Запорізькій області!! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - інформує він.

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - додав пізніше Федоров.

За даними Повітряних сил, ворог запускає КАБи в напрямку м.Запоріжжя.

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Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що росіяни бʼють по Запорізькій області.

"Один із ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, другий удар - по одному із населених пунктів області.

Попередньо, двоє людей травмовано.

Як пізніше уточнив Федоров, кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей.

Медики надають всю невідкладну допомогу.



















Наслідки ворожого удару по Вільнянську





