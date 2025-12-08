УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11649 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
2 024 7

На Запоріжжі вибухи: ворог атакує КАБами, під ударом промислова інфраструктура, 7 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі війська РФ завдають ударів по Запорізькій області. Лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

КАБи на Запоріжжя

"Вибухи у Запорізькій області!! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - інформує він.

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - додав пізніше Федоров.

За даними Повітряних сил, ворог запускає КАБи в напрямку м.Запоріжжя.

Також читайте: У Запорізькій області вибухи: ворог атакує КАБами (оновлено). ФОТО

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що росіяни бʼють по Запорізькій області.

"Один із ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, другий удар - по одному із населених пунктів області.

Попередньо, двоє людей травмовано.

Як пізніше уточнив Федоров, кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей.

Медики надають всю невідкладну допомогу.

Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу

Наслідки ворожого удару по Вільнянську

Вільянськ після удару
Вільянськ після удару
Вільянськ після удару

Автор: 

вибух (4743) Запоріжжя (2604) обстріл (34603) Запорізька область (4997) КАБ (553) Запорізький район (633)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 