Спецслужби РФ планують організувати проплачені "антивоєнні мітинги" в Україні, - Лубінець

Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів".

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Де плануються "мітинги"?

За наявною інформацією, ворожі спецслужби планують організувати низку протестних акцій під умовною назвою "Проти війни" у великих містах півдня та сходу - Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві.

"РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців - полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс", - йдеться у повідомленні.

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Тиск на тлі перемовин

За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво - особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

"Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому - довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!" - наголошує Лубінець.

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