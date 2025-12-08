Спецслужбы РФ планируют организовать проплаченные "антивоенные митинги" в Украине, - Лубинец

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов".

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Где планируются "митинги"?

По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием "Против войны" в крупных городах юга и востока - Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве.

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих - пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс", - говорится в сообщении.

Давление на фоне переговоров

По замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США по условиям прекращения войны.

"Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному - доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!", - подчеркивает Лубинец.

