Новости РФ готовит проплаченные митинги в Украине
1 968

Спецслужбы РФ планируют организовать проплаченные "антивоенные митинги" в Украине, - Лубинец

Дмитрий Лубинец прогнозирует митинги

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов".

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Где планируются "митинги"?

По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием "Против войны" в крупных городах юга и востока - Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве.

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих - пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс", - говорится в сообщении.

Давление на фоне переговоров

По замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США по условиям прекращения войны.

"Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному - доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!", - подчеркивает Лубинец.

митинг провокация Лубинец Дмитрий
+22
Іди накуй.Я так розумію,що у людей почалось трохи прозріння і вони нарешті помітили ворога у себе під носом у вигляді зепокидьків?Всі агенти кремля крім зєльоної плісняви
08.12.2025 16:04
+16
Усіх.... окрім ігора ляшенко, звісно
А він буде сидіти на цензорі та давати вказівки, та оцінки людям та їх діям.
Все вірно?
08.12.2025 16:02
+12
серьозно ? "агенти кремля" ?
08.12.2025 16:00
Потрібно мобілізація жінок, щоб всіх учасників мітингу мобілізувати в армію!
08.12.2025 15:59
Усіх.... окрім ігора ляшенко, звісно
А він буде сидіти на цензорі та давати вказівки, та оцінки людям та їх діям.
Все вірно?
08.12.2025 16:02
Та ні я буду тебе гоняти в підрозділі, а Цензор це на перекурі
08.12.2025 16:12
Жінку погоняєш по подвір'ю. Але ж ні - і роки вже не ті, і коцюбою по політруківському писку отримаєш. Поганяло довбане
08.12.2025 16:56
Повністю з вами згоден ,а то вже задовбали ці заброньовані диванні замполіти , самі не хочуть мобілізуватись ,а хочуть чужими руками жар загрібати.
08.12.2025 17:57
Себе мобілізуй, шпрехбоцман
08.12.2025 16:05
Всіх мобілізують і залишиться тільки ухилянт ігор ляшенко...
08.12.2025 16:06
Та який він ухилянт - звичайний пенЗЄонер, підробляє. Шпрехбаклан.
08.12.2025 16:08
точно точно ухилянт-УБДшник
08.12.2025 16:08
Точно, точно, я повірив.
08.12.2025 16:10
а тобі вже дали УБД, чи ти досі диван топчеш?
08.12.2025 16:13
Я майбутній Верховний Головнокомандувач. Не хочеш бути міністром оборони? Чи хоча б секретаркою РНБО?
08.12.2025 16:16
Мені і в ЗСУ подобається.
08.12.2025 16:25
В якому званні - підвищили вже до обершпрехунтера? Чи звичайни політрук? Go fuck.
08.12.2025 16:10
Блін, не хотів писати зайнятий, але твоє убдшнік реально вибісило, по перше хто б сумнівався, що ти убд першого диваного фронту, в по друге якщо це й правда то ти звичяйне гівно. Під новиною про можливе залучення жінок та матерів загиблих та зниклих безвісти таку херню по відношенню до жінок написати.
08.12.2025 16:16
Жінка та матерям загиблих і зниклих безвісті не мобілізують, вони звільнені від мобілізації як члени родин загиблих та зниклих безвісті, а от проплачених акторів які прийдуть на мітинги за гроші потрібно мобілізовувати.
08.12.2025 16:29
А це вже питання до ГУР та СБУ як на 4 рік повномасшабки вливаються гроші з московії в Україну. Зокрема на дестабілізацію.
08.12.2025 16:32
Як вдиваються гроші з московії в Україну?
Взаємозаліком. "Хтось" замість відправити "двушку на маскву" проплачує в Україні "мітінґ".
08.12.2025 17:18
Так в нас мєнти і прокурори -УБДшники є ,тільки вони ніколи і близько біля фронту не були. а сиділи при якомусь штабі в Києві ,такі собі паркетні УБДшники.
08.12.2025 18:00
Іди на йух зелена ботва, коротко і ясно, воно десь сидить і смердить своїми коментарями в якомусь охфісі
08.12.2025 16:18
Звідки в ігоря така ненависть до звичайних людей? Як можна закликати до мобілізації жінок та студентів, коли в нас поліція під час війни дивиться порно сайти за 500 грн година? Хоч раз напиши про мобілізацію держ службовців, а то сильно палишся.
08.12.2025 16:29
Чим тобі жінки не подобаються? Мені потрібні солдати, а не зрадники. Якщо чиновників та ментів мобілізують вони швидко загинуть, а мені потрібно з кимось воювати.
08.12.2025 16:34
Що це за відмаза чинуші та менти швидко загинуть. А тракторист якого забусярили та жінки кращі за нього? Тих потрібно берегти, а цих ні? Пам'ятаю відео де 2 здоровенних під 100 кг мента привезли худенького тракториста до тцк та ржали з його брудного одягу та взуття. Ось за таку мобілізацію виступає ігор. А я знаю 100%, якщо мобілізувати чинушу чи його сина в підрозділ, то у цього підрозділу ніколи не буде проблем з амуніцією чи виплатами. Поки діти посадовців в тилу, а не в окопах буде мародерство. На житті своїх дітей вони красти не будуть чи хоча б крастимуть менше.
08.12.2025 16:49
Так я не проти, всіх приймаємо, тільки ментів, депутатів і чиноників берегти ніхто не буде.
08.12.2025 16:50
Берегти потрібно всіх. Не можна ділити людей за статевим, майновим, релігійним чи іншими ознаками. Особливо в ЗСУ.
08.12.2025 17:00
серьозно ? "агенти кремля" ?
08.12.2025 16:00
Не переплутай
Агент кремля це не той хто двушечку у москву відправляє, а той хто на мітинги виходить.
Хоча якщо мітинг проти війни, то це дійсно маячня.
Проти війни повинні каци у ********** мітингувати, або наші ракети....
Від мітингів в Україні куйло точно не зупинить наступ та обстріли.
08.12.2025 16:08
Ну, ви в Україні багато за ці майже чотири роки мітингів проти війни бачили?
08.12.2025 16:11
Не бачив
Думаю, це маячня
08.12.2025 16:25
.. проти війни ще не бачили...але під Києвом вже перекривали дорогу..бо дві доби вони без лектрики!!!)) На Болградщині по п*ять ..шість днів люди без світла... Чернігівщина страждає.... а тут дві доби ..і вже побігли перекривати трасу. І суки знали...що пошкоджені підземні кабелі..і що треба час... але вийшли... То що у головах у тих..хто вийшов? Оце і є маленький початок підбурювання...
08.12.2025 17:02
А де дЄрмак?
08.12.2025 16:02
Пішов служити кабалістичну месу. Де ж йому ще бути?
08.12.2025 16:05
Підкоп під Тисою риє.
08.12.2025 16:24
Мітлу лагодить кордон перелітати
08.12.2025 16:41
Взагалі не новина - з 2014 постійно вони фінансували всяку дічь, то "батальонне братство" і марш на Київ, то "третій майдан" то міхо неадекватний протестував, і всякі Семен Насінченко ...
Також не новина що ця "влада" = суцільні пройоби
08.12.2025 16:02
"планують організувати проплачені "антивоєнні мітинги" - будуть роздавати "тисячу блазня"?
08.12.2025 16:03
😂
08.12.2025 16:15
дебіл ти зелений
08.12.2025 16:03
Крім того ще й посадова особа
08.12.2025 16:06
Это не мешает быть ДЕБИЛОМ
Думаю даже - это то качество
Которое гарантирует при Зеленском теплое место с огромной зарплатой
Лубинец - это давняя шестерка КОЛОМОЙСКОГО
Поумнее ,конечно !Миндича
Но все равно - шестерка
08.12.2025 16:26
А, ну звичайно, всі хто хоче миру, бо бачать до чого докерувалися і до чого все йде - рука/нога/печінка/.../вухо кремля.
А от мародери з влади і їх прислуга - ото патріоти з патріотів.
08.12.2025 16:03
Нічого,скоро до тебе у Кам*янське прийде орда і принесе тобі мир! Де ти там, на Социку чі у Романково окопався? У твоєму Кам*янському за зелену плісняву був найбільший відсоток голосів,а тепер не знайдеш жодного!
08.12.2025 16:14
Що буряти прийдуть😮???
08.12.2025 16:19
А ти що,кислооких бурятів чекаєш?
08.12.2025 16:23
Та ні, чекаю єдинорогів і кордонів 91 від гнилих мародерів у владі...
08.12.2025 16:25
Не знаю,що таке єдинороги,а ось від кордонів 91-го я б не відмовився! А на рахунок мародерів,тобі до Білоуса треба! Ти ж за нього голосував!?
08.12.2025 16:30
Все ти про мене знаєш...
08.12.2025 16:30
Я можу тобі розповісти навіть де знаходиться міський військомат і як туди доїхати. Тобі з якого берега?
08.12.2025 16:36
Посада зобов*язує все знати про,,ждунів,,
08.12.2025 16:40
Іди накуй.Я так розумію,що у людей почалось трохи прозріння і вони нарешті помітили ворога у себе під носом у вигляді зепокидьків?Всі агенти кремля крім зєльоної плісняви
08.12.2025 16:04
Ага-ага, всі, хто проти вічної війни, що слугує основою для збагачення та безкарності наших корумпованих чинуш та силовиків - то зрадники та агенти кремля. Десь я вже чув подібні розмови...
08.12.2025 16:06
Так нехай русня забереться з України і не приходить більше - так і війна одразу припиниться.
08.12.2025 16:10
А до тих пір можна знущатися з власного народу як завгодно, вірно? Ну й до купи робити все можливе, що вона ніколи не закінчилася.
08.12.2025 16:11
Не можна. Тільки мітингувати (або щось інше робити) слід не проти війни, а проти нашої влади. Як це було з "картонним" протестом. Або звільненням д'Єрьмака через Міндіча. Теж під тиском суспільства.
08.12.2025 16:16
Тут цілком згоден.
08.12.2025 17:30
Оце і треба робити. Протестувати проти війни - з таким же успіхом можна і проти зими або зливи протестувати, чи зупиняти лісову пожежу за допомогою хрестового ходу. Треба питати з відповідних служб, що вони зробили не так.
08.12.2025 17:33
Проблема тільки в тому, що форма протесту не змінить реакцію корумпованого чиновництва. Просто вони скажуть, що всі, хто проти влади - агенти кремля. На жаль, особисто я не бачу цивілізованого виходу з ситуації, що склалася...
08.12.2025 17:38
Нам має бути ***** на те, що вони там кажуть.
Я не пам'ятаю антивоєнних протестів в Україні.
Якщо зараз здійметься хвиля, це буде підозріло.
08.12.2025 17:42
Як на мене, антивоєнних протестів не було з тієї простої причини, що велика кількість людей так до кінця й не могла зрозуміти, в якій сраці ми насправді знаходимося і що попереду все буде тільки гірше за такої влади. Але після останніх подій вже й до найтупіших почало доходити, тому нічого підозрілого в цьому не буде.
08.12.2025 17:47
Так проти влади треба, а не проти війни. Протест зупинить русню?
Тільки наша капітуляція зупинить. На нетривалий час.
08.12.2025 17:50
В розумінні простих людей - проти війни та проти влади це одне й те ж саме, я думаю, що вони не задумуються про різницю між цими двома концептами. А треба дійсно вимагати відставки всієї влади, заборони всій зелені займати будь-які керівні посади та створення уряду нацєдності. Ну а потім вже повертатися до законності в державі і тд.
08.12.2025 17:53
В розумінні простої людини Голобородько може бути президентом.
Ну що ти тут поробиш?
08.12.2025 17:57
Хотілося би почути твою альтернативу " вічної війни". Бо зокрема постів про погану мобілізацію і ТЦК ти ще нічого не написав.
08.12.2025 16:34
А які можуть бути пропозиції за ситуації, що склалася? Тільки укладання компромісного мирного договору. Так, доведеться йти на дуже неприємні поступки, але ж і продовження війни - це шлях в нікуди, усі наявні ресурси практично вичерпані, а партнери будуть тільки зменшувати допомогу на тлі корупційних скандалів. На жаль., момент, коли можна було отримати значно кращі умови, вже давно просрано,
08.12.2025 17:35
Якийсь іплан з прав людини повідомив,не розвідка,не СБУ
08.12.2025 16:06
Выпускник Донецкого универа знает что говорит.
08.12.2025 16:07
Знову вийдуть з матюками на картонках?
08.12.2025 16:08
Слід розуміти як "готується чергове продовження вічної війни з подальшим закручуванням гайок, але всі хто проти - агенти кремля"
08.12.2025 16:08
В росії можна вічно гайки закручувати в них населення повно і нас рано чи пізно зірвить різьбу і "влада" піде в розніс
08.12.2025 16:20
'Вічна війна"?Пропонуєш швидко закінчити війну капітуляцією?
08.12.2025 16:47
Ясно. Якщо проти влади - значить агенти кремля. Все ж просто.
08.12.2025 16:09
"Проти влади"="за мир"?Точно?
08.12.2025 16:46
Будь ласка ,сразу напишите - какой прейскурант?
И где можно получить?
Непременно схожу ,чтобы проверить *****
Которую придумал Владимир Александрович
Он же Бубочка
Он же НЕЛОХ
Он же Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Он же Я уйду вместе с ним
Никогда не думала ,что буду НЕНАВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Так же сильно
Как и владимира владимировича
Это ж надо было ТАКУЮ СУКУ ВЫБРАТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ!!!!
НУ не е.....твою мать....
08.12.2025 16:10
Лубінець про людини права чи про роботу української розвідки,
чи про контрпропаганду?
СБУ мишей ловить?
08.12.2025 16:13
ага, усі кругом агенти кремля, тільки ви красавчіки... виродки
08.12.2025 16:14
Найбільший розхитувач ситуації всередині України - це банда зелених покидьків на чолі з головним мародером України
08.12.2025 16:15
ага.а перед міндічгейтом писали що РФ готує провокації проти верхівки влади України.вияснилось не провокації а шапка на вору горить - як і на вбивці.зеленський же вбивця чи не так ? наїбашились шашликів ?
08.12.2025 16:16
Дятел , ця гнила зелена влада сама дає привід для розхитування, без зовнішнього втручання, мабуть найбільш антиукраїнська влада за всі часи існування України!
08.12.2025 16:17
Це чудо речником СБУ влаштувалося?
08.12.2025 16:24
Заичайно, протестувати проти війни треба. Але не в Україні. Не Україна війну почала і не від неї залежить її закінчення. При всьому бажанні. Тому всіх, хто хоче протестувпти проти війни - на красну площадь у мацкву.
08.12.2025 16:27
Не-не-не, не надо тут свистеть никакие митинги против войны невозможны ибо люди не пойдут на подобные мероприятия, а вот против беспредела и коррупции власти народ повалит валом так как достало это людей уже капитально и похоже именно таких выступлений кое-кто и боится , но бояться надо было раньше...
08.12.2025 16:36
Усі мітинги під час війни мають бути жорстоко розігнані.
08.12.2025 16:43
По коментах видно як рашисти під соусом "миру" капітуляцію нам ********.Та й не тільки рашисти а й наш нарід тупий.
08.12.2025 16:44
Можеш приєднатись до Лубінця і в напрямку корабля чухнути .Капітуляцію ****** Зепідор,при цьому звинувачує Америку і Європу.З 2019р тотальна брехня і корупція тут звісно ні до чого.
08.12.2025 16:53
І що ти пропонуєш?Будеш "мир" вимагати?В кого і який?
08.12.2025 17:00
У нас завжди мітинги прот влади "проплачені".
08.12.2025 16:47
А наколоті апельсини та пєчєнькі будуть?
08.12.2025 16:51
про те,що щось готується я вже тут писав .якось. Я дивлюся по Телеграму (Труха,Всевидяшее Око,Інсайдер БА тощо). останніми днями там суцільним потоком пішло виття про те,що геноцид треба зупини,війну треба зупинити,звинувачення Зелі,який не хоче миру,не хоче домовлятися,а Рашка неймовірно сильна,а Україна вже всім набридла,а депутати й поліцейські не воюють тощо. Під час обстрілів теж,якісь акаунти з жіночими іменами істерично закликають виходити на майдани. Я бачу що й на Цензорі активізувалася ця публіка. Адміни,вам треба їх відфільтровувати!
08.12.2025 17:25
 
 