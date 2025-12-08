Спецслужбы РФ планируют организовать проплаченные "антивоенные митинги" в Украине, - Лубинец
Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов".
Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Где планируются "митинги"?
По имеющейся информации, вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием "Против войны" в крупных городах юга и востока - Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве.
"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих - пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс", - говорится в сообщении.
Давление на фоне переговоров
По замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США по условиям прекращения войны.
"Мы должны четко осознавать: Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному - доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!", - подчеркивает Лубинец.
А він буде сидіти на цензорі та давати вказівки, та оцінки людям та їх діям.
Все вірно?
Взаємозаліком. "Хтось" замість відправити "двушку на маскву" проплачує в Україні "мітінґ".
Агент кремля це не той хто двушечку у москву відправляє, а той хто на мітинги виходить.
Хоча якщо мітинг проти війни, то це дійсно маячня.
Проти війни повинні каци у ********** мітингувати, або наші ракети....
Від мітингів в Україні куйло точно не зупинить наступ та обстріли.
Думаю, це маячня
Також не новина що ця "влада" = суцільні пройоби
Думаю даже - это то качество
Которое гарантирует при Зеленском теплое место с огромной зарплатой
Лубинец - это давняя шестерка КОЛОМОЙСКОГО
Поумнее ,конечно !Миндича
Но все равно - шестерка
А от мародери з влади і їх прислуга - ото патріоти з патріотів.
Я не пам'ятаю антивоєнних протестів в Україні.
Якщо зараз здійметься хвиля, це буде підозріло.
Тільки наша капітуляція зупинить. На нетривалий час.
Ну що ти тут поробиш?
И где можно получить?
Непременно схожу ,чтобы проверить *****
Которую придумал Владимир Александрович
Он же Бубочка
Он же НЕЛОХ
Он же Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Он же Я уйду вместе с ним
Никогда не думала ,что буду НЕНАВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Так же сильно
Как и владимира владимировича
Это ж надо было ТАКУЮ СУКУ ВЫБРАТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ!!!!
НУ не е.....твою мать....
чи про контрпропаганду?
СБУ мишей ловить?