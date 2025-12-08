Віцеконсульство України відкрилося у польському Жешуві

У понеділок, 8 грудня, у польському місті Жешув запрацювало віцеконсульство України. Це вже шоста консульська установа України у Польщі.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Шоста консульська установа в Польщі

На церемонію відкриття віцеконсульства прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зазначається, що нове віцеконсульство стане шостою консульською установою України в Польщі. Установа надаватиме консульську підтримку приблизно 60 тисячам українців.

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Які послуги надаватиме консульство?

У МЗС розповіли, що установа буде надавати повний спектр консульських послуг (як звичайне консульство) для громадян України, які проживають у межах консульського округу, що охоплює території:

Ряшівського,

Перемиського,

Ярославського

та Бещадського повітів.

У відомстві пояснили, що відмінність назви нової дипустанови пов'язана з процесом акредитації з боку Польщі.

За словами Сибіги, розширення дипломатичної присутності України в Польщі посилить підтримку громадян України, сприятиме транскордонній співпраці та зміцненню звʼязків між українським і польським народами.

Під час відкриття установи міністр вручив відзнаки МЗС України "Бурштинове серце" місту-рятівнику Жешуву та воєводі Підкарпатського воєводства Терезі Кубас-Гуль за їхню роль у підтримці українців.

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