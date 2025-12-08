Вице-консульство Украины открылось в польском Жешуве
В понедельник, 8 декабря, в польском городе Жешув заработало вице-консульство Украины. Это уже шестое консульское учреждение Украины в Польше.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Шестое консульское учреждение в Польше
На церемонию открытия вице-консульства прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Отмечается, что новое вице-консульство станет шестым консульским учреждением Украины в Польше. Учреждение будет предоставлять консульскую поддержку около 60 тысячам украинцев.
Какие услуги будет предоставлять консульство?
В МИД рассказали, что учреждение будет предоставлять полный спектр консульских услуг (как обычное консульство) для граждан Украины, проживающих в пределах консульского округа, охватывающего территории:
- Ряшевского,
- Перемышльского,
- Ярославского
- и Бещадского поветов.
В ведомстве пояснили, что разница в названии нового диппредставительства связана с процессом аккредитации со стороны Польши.
По словам Сибиги, расширение дипломатического присутствия Украины в Польше усилит поддержку граждан Украины, будет способствовать трансграничному сотрудничеству и укреплению связей между украинским и польским народами.
Во время открытия учреждения министр вручил награды МИД Украины "Янтарное сердце" городу-спасителю Жешуву и воеводе Подкарпатского воеводства Терезе Кубас-Гуль за их роль в поддержке украинцев.
