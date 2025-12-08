Вице-консульство Украины открылось в польском Жешуве

В понедельник, 8 декабря, в польском городе Жешув заработало вице-консульство Украины. Это уже шестое консульское учреждение Украины в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Шестое консульское учреждение в Польше

На церемонию открытия вице-консульства прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отмечается, что новое вице-консульство станет шестым консульским учреждением Украины в Польше. Учреждение будет предоставлять консульскую поддержку около 60 тысячам украинцев.

Какие услуги будет предоставлять консульство?

В МИД рассказали, что учреждение будет предоставлять полный спектр консульских услуг (как обычное консульство) для граждан Украины, проживающих в пределах консульского округа, охватывающего территории:

Ряшевского,

Перемышльского,

Ярославского

и Бещадского поветов.

В ведомстве пояснили, что разница в названии нового диппредставительства связана с процессом аккредитации со стороны Польши.

По словам Сибиги, расширение дипломатического присутствия Украины в Польше усилит поддержку граждан Украины, будет способствовать трансграничному сотрудничеству и укреплению связей между украинским и польским народами.

Во время открытия учреждения министр вручил награды МИД Украины "Янтарное сердце" городу-спасителю Жешуву и воеводе Подкарпатского воеводства Терезе Кубас-Гуль за их роль в поддержке украинцев.

