Кабмін затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Кабінет Міністрів унормував питання призначення щомісячної виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнакою Президент України "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Розмір виплати

Розмір щомісячної грошової виплати для цієї категорії громадян становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року (на сьогодні – 12 000 грн щомісяця).

"Хрест бойових заслуг" — найвища військова відзнака України

Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена Указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами). Серед усіх військових нагород "Хрест бойових заслуг" є найвищою.

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