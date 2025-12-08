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Новини Виплати військовим
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Кабмін затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Хрест бойових заслуг

Кабінет Міністрів унормував питання призначення щомісячної виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнакою Президент України "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Розмір виплати

Розмір щомісячної грошової виплати для цієї категорії громадян становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року (на сьогодні – 12 000 грн щомісяця).

"Хрест бойових заслуг" — найвища військова відзнака України

Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена Указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами). Серед усіх військових нагород "Хрест бойових заслуг" є найвищою.

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виплати (1328) Кабмін (14249) нагорода (1372)
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Топ коментарі
+7
суддя Конституційного Суду шаптала щоісяця отримує пенсію 390 000 гривень ......ось де бойова заслуга
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08.12.2025 20:14 Відповісти
+4
Старый зольдат

Кошевому з Пікаловим їх терміново видати. Бо в них ціх "заслуг" хочь греблю гати.
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08.12.2025 20:11 Відповісти
+1
А Героям України скільки - 15 000? До пенсії майбутньої ?
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08.12.2025 20:10 Відповісти

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