Кабмін затвердив щомісячну виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"
Кабінет Міністрів унормував питання призначення щомісячної виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнакою Президент України "Хрест бойових заслуг".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Розмір виплати
Розмір щомісячної грошової виплати для цієї категорії громадян становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року (на сьогодні – 12 000 грн щомісяця).
"Хрест бойових заслуг" — найвища військова відзнака України
Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена Указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами). Серед усіх військових нагород "Хрест бойових заслуг" є найвищою.
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Кошевому з Пікаловим їх терміново видати. Бо в них ціх "заслуг" хочь греблю гати.