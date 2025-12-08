Кабмин утвердил ежемесячную выплату для награжденных "Крестом боевых заслуг"
Кабинет Министров урегулировал вопрос назначения ежемесячной выплаты для действующих военнослужащих и ветеранов, удостоенных награды Президента Украины "Крест боевых заслуг".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Размер выплаты
Размер ежемесячной денежной выплаты для этой категории граждан составит 1,5 минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года (на сегодня – 12 000 грн ежемесячно).
"Крест боевых заслуг" — высшая военная награда Украины
Награда "Крест боевых заслуг" установлена Указом Президента от 5 мая 2022 года для награждения военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевых задач, а также выдающиеся успехи в управлении войсками (силами). Среди всех военных наград "Крест боевых заслуг" является высшей.
