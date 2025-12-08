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Суми під масованою атакою БПЛА: у місті проблеми зі світлом та водопостачанням, - ЗМІ
Місто Суми зазнає масованої атаки безпілотників.
Як повідомив у соцмережах Артем Кобзар, який зараз виконує обов'язки мера, у місті зафіксовано понад вісім вибухів, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу всіх переходити в укриття або, за можливості, триматися подалі від вікон та небезпечних зон", - додав він.
Водночас, місцеві пабліки пишуть, що за останні 20 хвилин у місті пролунало близько десяти вибухів. За даними джерел, удари спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури.
Суспільне повідомило, що після атаки у місті почалися проблеми зі світлом та водопостачанням.
Новина доповнюється.
Топ коментарі
+2 Грицько Злий
показати весь коментар08.12.2025 21:32 Відповісти Посилання
+2 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар08.12.2025 21:56 Відповісти Посилання
+2 Vadik Verst
показати весь коментар08.12.2025 22:02 Відповісти Посилання
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