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Новини Атака БпЛА на Суми
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Суми під масованою атакою БПЛА: у місті проблеми зі світлом та водопостачанням, - ЗМІ

Суми під атакою безпілотників 8 грудня

Місто Суми зазнає масованої атаки безпілотників.

Як повідомив у соцмережах Артем Кобзар, який зараз виконує обов'язки мера, у місті зафіксовано понад вісім вибухів, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу всіх переходити в укриття або, за можливості, триматися подалі від вікон та небезпечних зон", - додав він.

Водночас, місцеві пабліки пишуть, що за останні 20 хвилин у місті пролунало близько десяти вибухів. За даними джерел, удари спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури.  

Суспільне повідомило, що після атаки у місті почалися проблеми зі світлом та водопостачанням. 

Новина доповнюється.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6009) обстріл (34617) Сумська область (4800) Суми (1123) атака (1677) Шахед (2281) Сумський район (630)
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Топ коментарі
+2
Ну Суми рядом з кацапським кордоном. А от як ці рої шахедів долітають в центр України?
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08.12.2025 21:32 Відповісти
+2
Угу - таке враження , що вони за це зарплату і отримують ... і ні за що не відповідають !
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08.12.2025 21:56 Відповісти
+2
До листопада під час кожної масованої атаки я бачив активну та доволі успішну роботу нашої авіації по ворожих цілях. А з листопада тишина, ракети з шахедами спокійно летять в сторону західних областей, в небі навіть не чути наших літаків.
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08.12.2025 22:02 Відповісти

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