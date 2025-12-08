РУС
Новости Атака БПЛА на Сумы
1 072 13

Суммы под массированной атакой БПЛА: в городе проблеме со светом и водоснабжением, -СМИ

Сумы под атакой беспилотников 8 декабря

Город Сумы подвергается массированной атаке беспилотников.

Как сообщил в соцсетях Артем Кобзарь, который сейчас исполняет обязанности мэра, в городе зафиксировано более восьми взрывов, сообщаетЦензор.НЕТ,

"Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон", - добавил он.

В то же время местные паблики пишут, что за последние 20 минут в городе прозвучало около десяти взрывов. По данным источников, удары направлены по объектам критической инфраструктуры.

Суспільне сообщило, что после атаки в городе начались проблемы со светом и водоснабжением.

Новость дополняется.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

беспилотник (4612) обстрел (30807) Сумская область (3876) Сумы (1302) атака (793) Шахед (1708) Сумский район (468)
Топ комментарии
+2
Ну Суми рядом з кацапським кордоном. А от як ці рої шахедів долітають в центр України?
08.12.2025 21:32 Ответить
+1
До речі - ППО , чомусь , дійсно не чуть ... я з початку думав , що це ракетами вдарили
08.12.2025 21:39 Ответить
+1
Угу - таке враження , що вони за це зарплату і отримують ... і ні за що не відповідають !
08.12.2025 21:56 Ответить
08.12.2025 21:32 Ответить
щільність повітря над центром України така ж сама, як і над Сумами.
08.12.2025 21:38 Ответить
ППО м. Суми на ротації .... А як ще пояснити?
08.12.2025 21:38 Ответить
08.12.2025 21:39 Ответить
тут ще недалеко є ще один облцентр - теж тиша там, коли шахеди два дні енергетику виносили... Але Ч ОВА систематично працюють статистами що і де знищено!
08.12.2025 21:43 Ответить
08.12.2025 21:56 Ответить
До листопада під час кожної масованої атаки я бачив активну та доволі успішну роботу нашої авіації по ворожих цілях. А з листопада тишина, ракети з шахедами спокійно летять в сторону західних областей, в небі навіть не чути наших літаків.
08.12.2025 22:02 Ответить
Подякуйте нашим вєлікім стратєгам за курську авантюру ,яка перетворилась на пекло для сумчан.
08.12.2025 22:02 Ответить
Тобто - ***** і кацапам , за це , ти дякувати не пропонуєш ?
08.12.2025 22:05 Ответить
Так до курської авантюри кацапи так бомбили Сумщину ? Хіба що прикордонні села , А те що було на початку війни в лютому -березні 2022, то до справи не відноситься .
08.12.2025 22:10 Ответить
Чому не відноситься ?
08.12.2025 22:15 Ответить
Бо тоді більша частина території Сумщини була під окупацією ,але після відведення кацапських військ на початку квітня 2022 ,обстріли сумщини майже припинилися ,а теперішні масовані обстріли і вторгнення на Сумщину почались ,якраз після курської авнтюри на початку 2025 року .
08.12.2025 22:24 Ответить
 
 