Суммы под массированной атакой БПЛА: в городе проблеме со светом и водоснабжением, -СМИ
Город Сумы подвергается массированной атаке беспилотников.
Как сообщил в соцсетях Артем Кобзарь, который сейчас исполняет обязанности мэра, в городе зафиксировано более восьми взрывов, сообщаетЦензор.НЕТ,
"Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон", - добавил он.
В то же время местные паблики пишут, что за последние 20 минут в городе прозвучало около десяти взрывов. По данным источников, удары направлены по объектам критической инфраструктуры.
Суспільне сообщило, что после атаки в городе начались проблемы со светом и водоснабжением.
Новость дополняется.
