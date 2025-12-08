Суммы под массированной атакой БПЛА: в городе проблеме со светом и водоснабжением, -СМИ

Город Сумы подвергается массированной атаке беспилотников.

Как сообщил в соцсетях Артем Кобзарь, который сейчас исполняет обязанности мэра, в городе зафиксировано более восьми взрывов, сообщаетЦензор.НЕТ,

"Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон", - добавил он.

В то же время местные паблики пишут, что за последние 20 минут в городе прозвучало около десяти взрывов. По данным источников, удары направлены по объектам критической инфраструктуры.

Суспільне сообщило, что после атаки в городе начались проблемы со светом и водоснабжением.

