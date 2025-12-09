Сійярто прибув до Москви: "Ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви разом із великою делегацією бізнесменів та підприємців для участі в засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми закінчили в Стамбулі, вирушаємо до Москви. Президент Трамп докладає неймовірних зусиль, щоб закінчити війну в Україні, і ми всіляко його в цьому підтримуємо", - написав угорський міністр.

Сіярто заявив, що після завершення війни в Україні "світова економіка зможе повернутися до нормального стану, і в міжнародних торговельних відносинах відкриються нові величезні можливості".

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"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду", - заявив Сійярто.

За його словами, у Москву прибуває "велика делегація бізнесменів та підприємців", які візьмуть участь у роботі міжурядової економічної комісії.

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