Сійярто прибув до Москви: "Ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви разом із великою делегацією бізнесменів та підприємців для участі в засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Про це він повідомив у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми закінчили в Стамбулі, вирушаємо до Москви. Президент Трамп докладає неймовірних зусиль, щоб закінчити війну в Україні, і ми всіляко його в цьому підтримуємо", - написав угорський міністр.
Сіярто заявив, що після завершення війни в Україні "світова економіка зможе повернутися до нормального стану, і в міжнародних торговельних відносинах відкриються нові величезні можливості".
"Санкції не будуть діяти вічно, тому ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію на старті нового періоду", - заявив Сійярто.
За його словами, у Москву прибуває "велика делегація бізнесменів та підприємців", які візьмуть участь у роботі міжурядової економічної комісії.
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