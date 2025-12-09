Сийярто прибыл в Москву: "Мы должны быть готовы занять выгодную позицию"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву вместе с большой делегацией бизнесменов и предпринимателей для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Об этом он сообщил в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы закончили в Стамбуле, отправляемся в Москву. Президент Трамп прилагает невероятные усилия, чтобы закончить войну в Украине, и мы всячески его в этом поддерживаем", - написал венгерский министр.
Сьярто заявил, что после завершения войны в Украине "мировая экономика сможет вернуться к нормальному состоянию, и в международных торговых отношениях откроются новые огромные возможности".
"Санкции не будут действовать вечно, поэтому мы должны быть готовы занять выгодную позицию на старте нового периода", - заявил Сийярто.
По его словам, в Москву прибывает "большая делегация бизнесменов и предпринимателей", которые примут участие в работе межправительственной экономической комиссии.
