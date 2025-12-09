РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11911 посетитель онлайн
Новости Визит Сийярто в Россию
1 118 17

Сийярто прибыл в Москву: "Мы должны быть готовы занять выгодную позицию"

Петер Сийярто против заявлений Туска

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву вместе с большой делегацией бизнесменов и предпринимателей для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Об этом он сообщил в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы закончили в Стамбуле, отправляемся в Москву. Президент Трамп прилагает невероятные усилия, чтобы закончить войну в Украине, и мы всячески его в этом поддерживаем", - написал венгерский министр.

Сьярто заявил, что после завершения войны в Украине "мировая экономика сможет вернуться к нормальному состоянию, и в международных торговых отношениях откроются новые огромные возможности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия собираются обжаловать в суде запрет импорта российской нефти и газа

"Санкции не будут действовать вечно, поэтому мы должны быть готовы занять выгодную позицию на старте нового периода", - заявил Сийярто.

По его словам, в Москву прибывает "большая делегация бизнесменов и предпринимателей", которые примут участие в работе межправительственной экономической комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины, - Сийярто

Автор: 

россия (98299) Сийярто Петер (407)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Всі ваші позиції є на порносайтах. Де ви в ролі "дівчини легкої поведінки"
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
+3
"Ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію - коліно-ліктеву "
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
+2
Що почните концтабори для українців будувати як в 2 світову
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що почните концтабори для українців будувати як в 2 світову
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
Всі ваші позиції є на порносайтах. Де ви в ролі "дівчини легкої поведінки"
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
Як можна порівнювати покидьків, холуїв, які гадять цілим країнам з "дівчинами легкої поведінки". Якісь абсолютно недоречні порівняння.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:14 Ответить
Мадяри перед кабаєвим вже давно прийняли позу.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:34 Ответить
"Ми маємо бути готові зайняти вигідну позицію - коліно-ліктеву "
показать весь комментарий
09.12.2025 12:05 Ответить
Позицію на пляшці?
показать весь комментарий
09.12.2025 12:06 Ответить
Позиція «догі», у вас природня, займете!!
показать весь комментарий
09.12.2025 12:09 Ответить
Нинішня угорська влада - спадкоємці фашиста Хорті. Мріють про велику Угорщину
показать весь комментарий
09.12.2025 12:10 Ответить
Не позицію, а ПОЗУ!!!!! Хоча ця поза для вас стабільна!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 12:11 Ответить
Угорщина вже давно в "вигідній позиції" для прийому "з корми".
показать весь комментарий
09.12.2025 12:11 Ответить
Раком твоя позиция
показать весь комментарий
09.12.2025 12:12 Ответить
Та їх місце у таежному союзі а не в ЕС. Їм він ближче по їх натурі.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:12 Ответить
Вигідна позиція?
показать весь комментарий
09.12.2025 12:20 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 12:22 Ответить
"пітух" будапештський вже давно зайняв вигідну позицію- біля "очка"
показать весь комментарий
09.12.2025 12:22 Ответить
Це, до речі, не погано. Так історично склалося, що мадяри не вміють правильно визначати сторону, яка в кінцевому результаті виграє👍
показать весь комментарий
09.12.2025 12:23 Ответить
Виродки фашистські вже приготувались дербанити і осваювати окуповані території України
показать весь комментарий
09.12.2025 12:26 Ответить
 
 