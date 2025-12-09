ДБР встановило понад 13 мільярдів гривень збитків державі, повернуто – майже 3 мільярди. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань повідомляє, що продовжує системну роботу з протидії злочинам, що завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни.
Упродовж січня – листопада 2025 року працівники ДБР задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 13 мільярдів 83 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 44,7 мільйона гривень.
Накладено арешт на майно фігурантів
З метою відшкодування завданої шкоди слідчі наклали арешт на майно підозрюваних та обвинувачених вартістю 4 мільярдів 537 мільйонів гривень.
Завдяки злагодженій роботі працівників Бюро до державного бюджету вже повернуто понад 2 мільярдів 627 мільйонів гривень.
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