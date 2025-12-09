ДБР встановило понад 13 мільярдів гривень збитків державі, повернуто – майже 3 мільярди. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань повідомляє, що продовжує системну роботу з протидії злочинам, що завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни.

Упродовж січня – листопада 2025 року працівники ДБР задокументували правопорушення, через які держава зазнала збитків на понад 13 мільярдів 83 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ.

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Крім того, встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 44,7 мільйона гривень.

Накладено арешт на майно фігурантів

З метою відшкодування завданої шкоди слідчі наклали арешт на майно підозрюваних та обвинувачених вартістю 4 мільярдів 537 мільйонів гривень.

Завдяки злагодженій роботі працівників Бюро до державного бюджету вже повернуто понад 2 мільярдів 627 мільйонів гривень.

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