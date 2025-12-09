РУС
ГБР установило более 13 миллиардов гривен убытков государству, возвращено – почти 3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

ГБР установило более 13 миллиардов гривен убытков государству

Государственное бюро расследований сообщает, что продолжает системную работу по противодействию преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны.

В течение января – ноября 2025 года сотрудники ГБР задокументировали правонарушения, из-за которых государство понесло убытки на сумму более 13 миллиардов 83 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 44,7 миллиона гривен.

Наложено арест на имущество фигурантов

С целью возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 4 миллиарда 537 миллионов гривен.

Благодаря слаженной работе сотрудников Бюро в государственный бюджет уже возвращено более 2 миллиардов 627 миллионов гривен.

Читайте: Военный ТЦК избил 56-летнего львовянина вместо проверки документов: получил подозрение, - ГБР

Хто напав на артистів «Гуцулії» та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну. Тітушки місцеві знущаються з України!!
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
показать весь комментарий
09.12.2025 16:13 Ответить
Кучеряві збитки на сотні мільярдів сидять у Києві в СІЗО і який день їх навіть до суду привезти не можуть..."Системна робота" по Бєні Коломойському продовжується і буде продовжуватись.Там вистарчить бабла на кілька поколінь борців з корупцією...
показать весь комментарий
09.12.2025 16:43 Ответить
 
 