ГБР установило более 13 миллиардов гривен убытков государству, возвращено – почти 3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований сообщает, что продолжает системную работу по противодействию преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны.

В течение января – ноября 2025 года сотрудники ГБР задокументировали правонарушения, из-за которых государство понесло убытки на сумму более 13 миллиардов 83 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 44,7 миллиона гривен.

Наложено арест на имущество фигурантов

С целью возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 4 миллиарда 537 миллионов гривен.

Благодаря слаженной работе сотрудников Бюро в государственный бюджет уже возвращено более 2 миллиардов 627 миллионов гривен.

