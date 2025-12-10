Військові отримають нові бронековдри: ДОТ Міноборони вперше закуповує універсальні польові тенти, - Шмигаль

ДОТ Міноборони вперше закуповує універсальні польові тенти - бронековдри, які посилять захист наших воїнів на передовій.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Для чого слугує?

Бронековдра захищає від уламків артилерійських снарядів, мін, гранат та інших вибухонебезпечних елементів. Її можна використовувати під час переміщення відкритою місцевістю, для укриття бліндажів та позицій, за відсутності бронювання у транспорті, а також під час евакуації поранених.

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Комплектація

Кожен виріб має м’який балістичний пакет, чохол, індивідуальну сумку, комплект для дрібного ремонту та маркування з QR-кодом для швидкого доступу до інструкції.

Бронековдри постачатимуться у камуфляжі ММ-14 та зберігатимуть свої властивості у широкому діапазоні температур.



Планується закупити перші 5300 одиниць на суму понад 132 млн грн.

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