Военные получат новые бронеодеяла: ГОТ Минобороны впервые закупает универсальные полевые тенты, - Шмыгаль

ГОТ Минобороны впервые закупает универсальные полевые тенты - бронеодеяла, которые усилят защиту наших воинов на передовой.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Для чего служит?

Бронеодеяло защищает от осколков артиллерийских снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных элементов. Ее можно использовать при перемещении по открытой местности, для укрытия блиндажей и позиций, при отсутствии бронирования в транспорте, а также при эвакуации раненых.

Комплектация

Каждое изделие имеет мягкий баллистический пакет, чехол, индивидуальную сумку, комплект для мелкого ремонта и маркировку с QR-кодом для быстрого доступа к инструкции.

Бронежилеты будут поставляться в камуфляже ММ-14 и сохранять свои свойства в широком диапазоне температур.



Планируется закупить первые 5300 единиц на сумму более 132 млн грн.

