Военные получат новые бронеодеяла: ГОТ Минобороны впервые закупает универсальные полевые тенты, - Шмыгаль
ГОТ Минобороны впервые закупает универсальные полевые тенты - бронеодеяла, которые усилят защиту наших воинов на передовой.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Для чего служит?
Бронеодеяло защищает от осколков артиллерийских снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных элементов. Ее можно использовать при перемещении по открытой местности, для укрытия блиндажей и позиций, при отсутствии бронирования в транспорте, а также при эвакуации раненых.
Комплектация
Каждое изделие имеет мягкий баллистический пакет, чехол, индивидуальную сумку, комплект для мелкого ремонта и маркировку с QR-кодом для быстрого доступа к инструкции.
Бронежилеты будут поставляться в камуфляже ММ-14 и сохранять свои свойства в широком диапазоне температур.
Планируется закупить первые 5300 единиц на сумму более 132 млн грн.
