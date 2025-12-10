РУС
Военные получат новые бронеодеяла: ГОТ Минобороны впервые закупает универсальные полевые тенты, - Шмыгаль

Военные получат новые бронежилеты

ГОТ Минобороны впервые закупает универсальные полевые тенты - бронеодеяла, которые усилят защиту наших воинов на передовой.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Для чего служит?

Бронеодеяло защищает от осколков артиллерийских снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных элементов. Ее можно использовать при перемещении по открытой местности, для укрытия блиндажей и позиций, при отсутствии бронирования в транспорте, а также при эвакуации раненых.

Комплектация

Каждое изделие имеет мягкий баллистический пакет, чехол, индивидуальную сумку, комплект для мелкого ремонта и маркировку с QR-кодом для быстрого доступа к инструкции.

Бронежилеты будут поставляться в камуфляже ММ-14 и сохранять свои свойства в широком диапазоне температур.

Планируется закупить первые 5300 единиц на сумму более 132 млн грн.

Коли розслідування розпочнеться по відкатах при їх закупівлі?
показать весь комментарий
10.12.2025 13:54 Ответить
Третій рік валяються на складі - не використовуємо. Тяжка непотрібна хренотень. Толку з того кевлара? Ті, хто його розробляв - ніколи не бачили як летить і що робить кілограмовий уламок 120 міни, чи що робить ПГ, прикручений до мавіка.
показать весь комментарий
10.12.2025 13:57 Ответить
Неслабо воно коштує:

https://ukrainianarmor.com/product/bronekovdra/?attribute_pa_protection-level=dstu1&attribute_pa_color=multicam
показать весь комментарий
10.12.2025 13:59 Ответить
А зарплати підвищені отримають?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:00 Ответить
 
 