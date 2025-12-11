Зеленський продовжив до 2027 року безвіз для громадян Великої Британії
Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії.
Відповідний указ опубліковани на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Дія указу про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Британії продовжується до 30 січня 2027 року.
Нагадаємо, безвізовий в’їзд громадян Великої Британії до України був запроваджений у 2005 році, але перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.
Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Великої Британії, який після того не раз продовжувався.
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