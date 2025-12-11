Зеленський продовжив до 2027 року безвіз для громадян Великої Британії

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії.

Відповідний указ опубліковани на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дія указу про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Британії продовжується до 30 січня 2027 року.

Нагадаємо, безвізовий в’їзд громадян Великої Британії до України був запроваджений у 2005 році, але перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Великої Британії, який після того не раз продовжувався.

Також читайте: Британський військовий загинув в Україні під час випробування "нових озброєнь"