Зеленский продлил до 2027 года безвизовый режим для граждан Великобритании

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Действие указа о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании продлевается до 30 января 2027 года.

Напомним, безвизовый въезд граждан Великобритании в Украину был введен в 2005 году, но перестал действовать с 1 февраля 2020 года – после выхода Великобритании из ЕС.

После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Великобритании, который после этого не раз продлевался.

