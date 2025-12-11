РУС
Зеленский продлил до 2027 года безвизовый режим для граждан Великобритании

Первый транш британского займа поступит в Украину на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Действие указа о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании продлевается до 30 января 2027 года.

Напомним, безвизовый въезд граждан Великобритании в Украину был введен в 2005 году, но перестал действовать с 1 февраля 2020 года – после выхода Великобритании из ЕС.

После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Великобритании, который после этого не раз продлевался.

Великобритания (5223) Зеленский Владимир (22931) безвизовый режим (1560)
Де ж ми їх всіх селити будемо? Це ж масса народу ломанеться.
11.12.2025 07:49 Ответить
 
 