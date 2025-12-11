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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Росії заявили про атаку майже 300 БпЛА у десяти регіонах

Дрони атакували 10 регіонів РФ

Міноборони РФ заявило, що у ніч з 10 на 11 грудня засобами ППО було перехоплено і збито 287 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

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Російська ППО нібито знищила:

  • 118 безпілотників над територією Брянської області;
  • 40 – над територією Калузької області;
  • 40 – над територією Московського регіону;
  • 27 – над територією Тульської області;
  • 19 – над територією Новгородської області;
  • 11 – над територією Ярославської області;
  • 10 – над територією Липецької області;
  • 6 – над територією Смоленської області;
  • 5 – над територією Курської області;
  • 5 – над територією Орловської області;
  • 4 – над територією Воронезької області;
  • 2 – над територією Рязанської області.

За даними російських телеграм-каналів, безпілотники атакували  завод мінеральних добрив у Великому Новгороді та два підприємства Смоленської області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито збила 32 безпілотники, які летіли на російську столицю.

У Воронежі, за даними губернатора, уламки пошкодили ЛЕП і неназваний промисловий об'єкт на півдні області, постраждалих, за попередніми даними, немає.

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Аеропорти призупиняли роботу

Чотири аеропорти Московського авіавузла - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Жуковський - вночі призупиняли роботу. За даними телеграм-каналу Baza, було затримано понад 170 рейсів.

Зокрема, літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в Москві через закритий повітряний простір і відправився на запасний аеродром.

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аеропорт (1865) безпілотник БпЛА (6026) Міноборони рф (744) Удари по РФ (1056)
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