У Росії заявили про атаку майже 300 БпЛА у десяти регіонах

Міноборони РФ заявило, що у ніч з 10 на 11 грудня засобами ППО було перехоплено і збито 287 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

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Російська ППО нібито знищила:

118 безпілотників над територією Брянської області;

40 – над територією Калузької області;

40 – над територією Московського регіону;

27 – над територією Тульської області;

19 – над територією Новгородської області;

11 – над територією Ярославської області;

10 – над територією Липецької області;

6 – над територією Смоленської області;

5 – над територією Курської області;

5 – над територією Орловської області;

4 – над територією Воронезької області;

2 – над територією Рязанської області.

За даними російських телеграм-каналів, безпілотники атакували завод мінеральних добрив у Великому Новгороді та два підприємства Смоленської області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито збила 32 безпілотники, які летіли на російську столицю.

У Воронежі, за даними губернатора, уламки пошкодили ЛЕП і неназваний промисловий об'єкт на півдні області, постраждалих, за попередніми даними, немає.

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Аеропорти призупиняли роботу

Чотири аеропорти Московського авіавузла - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Жуковський - вночі призупиняли роботу. За даними телеграм-каналу Baza, було затримано понад 170 рейсів.

Зокрема, літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в Москві через закритий повітряний простір і відправився на запасний аеродром.

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