У Росії заявили про атаку майже 300 БпЛА у десяти регіонах
Міноборони РФ заявило, що у ніч з 10 на 11 грудня засобами ППО було перехоплено і збито 287 українських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.
Російська ППО нібито знищила:
- 118 безпілотників над територією Брянської області;
- 40 – над територією Калузької області;
- 40 – над територією Московського регіону;
- 27 – над територією Тульської області;
- 19 – над територією Новгородської області;
- 11 – над територією Ярославської області;
- 10 – над територією Липецької області;
- 6 – над територією Смоленської області;
- 5 – над територією Курської області;
- 5 – над територією Орловської області;
- 4 – над територією Воронезької області;
- 2 – над територією Рязанської області.
За даними російських телеграм-каналів, безпілотники атакували завод мінеральних добрив у Великому Новгороді та два підприємства Смоленської області.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО нібито збила 32 безпілотники, які летіли на російську столицю.
У Воронежі, за даними губернатора, уламки пошкодили ЛЕП і неназваний промисловий об'єкт на півдні області, постраждалих, за попередніми даними, немає.
Аеропорти призупиняли роботу
Чотири аеропорти Московського авіавузла - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Жуковський - вночі призупиняли роботу. За даними телеграм-каналу Baza, було затримано понад 170 рейсів.
Зокрема, літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна не зміг приземлитися в Москві через закритий повітряний простір і відправився на запасний аеродром.
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