В России заявили об атаке почти 300 БПЛА: под атакой находились 10 регионов
Минобороны РФ заявило, что в ночь с 10 на 11 декабря средствами ПВО было перехвачено и сбито 287 украинских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.
Российская ПВО якобы уничтожила:
- 118 беспилотников над территорией Брянской области;
- 40 – над территорией Калужской области;
- 40 – над территорией Московского региона;
- 27 – над территорией Тульской области;
- 19 – над территорией Новгородской области;
- 11 – над территорией Ярославской области;
- 10 – над территорией Липецкой области;
- 6 – над территорией Смоленской области;
- 5 – над территорией Курской области;
- 5 – над территорией Орловской области;
- 4 – над территорией Воронежской области;
- 2 – над территорией Рязанской области.
По данным российских телеграм-каналов, беспилотники атаковали завод минеральных удобрений в Великом Новгороде и два предприятия Смоленской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы сбила 32 беспилотника, летевшие на российскую столицу.
В Воронеже, по данным губернатора, обломки повредили ЛЭП и неназванный промышленный объект на юге области, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Аэропорты приостанавливали работу
Четыре аэропорта Московского авиаузла - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - ночью приостанавливали работу. По данным телеграм-канала Baza, было задержано более 170 рейсов.
В частности, самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства и отправился на запасной аэродром.
Можливо,касапи наперед знали час і маршрут дронів?
Мабуть заблудився!