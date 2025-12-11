РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
901 6

В России заявили об атаке почти 300 БПЛА: под атакой находились 10 регионов

Дроны атаковали 10 регионов РФ

Минобороны РФ заявило, что в ночь с 10 на 11 декабря средствами ПВО было перехвачено и сбито 287 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российская ПВО якобы уничтожила:

  • 118 беспилотников над территорией Брянской области;
  • 40 – над территорией Калужской области;
  • 40 – над территорией Московского региона;
  • 27 – над территорией Тульской области;
  • 19 – над территорией Новгородской области;
  • 11 – над территорией Ярославской области;
  • 10 – над территорией Липецкой области;
  • 6 – над территорией Смоленской области;
  • 5 – над территорией Курской области;
  • 5 – над территорией Орловской области;
  • 4 – над территорией Воронежской области;
  • 2 – над территорией Рязанской области.

По данным российских телеграм-каналов, беспилотники атаковали завод минеральных удобрений в Великом Новгороде и два предприятия Смоленской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы сбила 32 беспилотника, летевшие на российскую столицу.

В Воронеже, по данным губернатора, обломки повредили ЛЭП и неназванный промышленный объект на юге области, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны попали по Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области РФ

Аэропорты приостанавливали работу

Четыре аэропорта Московского авиаузла - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - ночью приостанавливали работу. По данным телеграм-канала Baza, было задержано более 170 рейсов.

В частности, самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства и отправился на запасной аэродром.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Великом Новгороде дроны атаковали химзавод: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

Автор: 

аэропорт (1547) беспилотник (4625) Минобороны рф (956) Удары по РФ (694)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двіжухи хотіли? Натє! 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
11.12.2025 09:48 Ответить
Фсьо сбілі. Горіт трава.
показать весь комментарий
11.12.2025 09:52 Ответить
Це стільки заявили бо дуже гроші потрібні, а зараз залишилося тільки списати
показать весь комментарий
11.12.2025 09:54 Ответить
287 з 300 збили?
Можливо,касапи наперед знали час і маршрут дронів?
показать весь комментарий
11.12.2025 10:04 Ответить
Це ще мало збили, звичайно вони з 300 збивають від 350 до 400 ракет, а дронів і того більше
показать весь комментарий
11.12.2025 10:08 Ответить
Пашинян в москву?
Мабуть заблудився!
показать весь комментарий
11.12.2025 10:48 Ответить
 
 