В России заявили об атаке почти 300 БПЛА: под атакой находились 10 регионов

Минобороны РФ заявило, что в ночь с 10 на 11 декабря средствами ПВО было перехвачено и сбито 287 украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Российская ПВО якобы уничтожила:

118 беспилотников над территорией Брянской области;

40 – над территорией Калужской области;

40 – над территорией Московского региона;

27 – над территорией Тульской области;

19 – над территорией Новгородской области;

11 – над территорией Ярославской области;

10 – над территорией Липецкой области;

6 – над территорией Смоленской области;

5 – над территорией Курской области;

5 – над территорией Орловской области;

4 – над территорией Воронежской области;

2 – над территорией Рязанской области.

По данным российских телеграм-каналов, беспилотники атаковали завод минеральных удобрений в Великом Новгороде и два предприятия Смоленской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы сбила 32 беспилотника, летевшие на российскую столицу.

В Воронеже, по данным губернатора, обломки повредили ЛЭП и неназванный промышленный объект на юге области, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Аэропорты приостанавливали работу

Четыре аэропорта Московского авиаузла - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - ночью приостанавливали работу. По данным телеграм-канала Baza, было задержано более 170 рейсов.

В частности, самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства и отправился на запасной аэродром.

