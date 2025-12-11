Уряд Болгарії подає у відставку через масові протести

Уряд Болгарії на чолі з прем’єр-міністром Росеном Желязковим оголосив про відставку на тлі масових антиурядових протестів, що охопили країну.

Про це повідомляє Nova.bg, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Желязкова, урядова коаліція обговорювала "виклики, перед якими ми стоїмо, і рішення, які ми повинні ухвалити". Очільник уряду наголосив, що рішення про відставку відповідає Конституції та враховує "голос громадян, які протестують проти правління".

Уряд Желязкова

Желязков додав, що його уряду вдалося приєднати Болгарію до єврозони, забезпечити макроекономічну стабільність і досягти "безпрецедентного зростання доходів". Водночас він зазначив, що не всі громадяни та опоненти уряду змогли оцінити бюджетний проєкт, орієнтований на соціальний захист і підвищення купівельної спроможності, що і стало частиною причин протестів.

"Протест був спрямований проти самовдоволення і зарозумілості, проти того, як реалізуються демократичні цінності. Саме тому уряд пішов у відставку", - додав прем’єр.

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