РУС
609 5

Правительство Болгарии подает в отставку из-за массовых протестов против политики и социально-экономических вопросов

болгарія

Правительство Болгарии во главе с премьер-министром Росеном Желязковым объявило об отставке на фоне массовых антиправительственных протестов, охвативших страну.

Об этом сообщает Nova.bg, передает Цензор.НЕТ.

По словам Желязкова, правительственная коалиция обсуждала "вызовы, перед которыми мы стоим, и решения, которые мы должны принять". Глава правительства подчеркнул, что решение об отставке соответствует Конституции и учитывает "голос граждан, протестующих против правления".

Правительство Желязкова

Желязков добавил, что его правительству удалось присоединить Болгарию к еврозоне, обеспечить макроэкономическую стабильность и достичь "беспрецедентного роста доходов". В то же время он отметил, что не все граждане и оппоненты правительства смогли оценить бюджетный проект, ориентированный на социальную защиту и повышение покупательной способности, что и стало частью причин протестов.

"Протест был направлен против самодовольства и высокомерия, против того, как реализуются демократические ценности. Именно поэтому правительство ушло в отставку", - добавил премьер.

Для повного прой..бу Болгарії . варто болгарам орендувати "українських зелених слуг"
11.12.2025 15:20 Ответить
не, лучше Трампа, чтоб ничего не осталось
11.12.2025 15:21 Ответить
"хрін від редьки" не дуже то і солодший...з одного роду
11.12.2025 15:23 Ответить
всі протести в Болгарії організовуються
тьмою кацапів
Була, бачила їх , знаю
11.12.2025 15:20 Ответить
Московити мутять воду… Там стільки кротів кремля, що можна дивуватись, чому тільки зараз це відбувається
11.12.2025 15:22 Ответить
 
 