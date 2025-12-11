Правительство Болгарии подает в отставку из-за массовых протестов против политики и социально-экономических вопросов

Правительство Болгарии во главе с премьер-министром Росеном Желязковым объявило об отставке на фоне массовых антиправительственных протестов, охвативших страну.

По словам Желязкова, правительственная коалиция обсуждала "вызовы, перед которыми мы стоим, и решения, которые мы должны принять". Глава правительства подчеркнул, что решение об отставке соответствует Конституции и учитывает "голос граждан, протестующих против правления".

Желязков добавил, что его правительству удалось присоединить Болгарию к еврозоне, обеспечить макроэкономическую стабильность и достичь "беспрецедентного роста доходов". В то же время он отметил, что не все граждане и оппоненты правительства смогли оценить бюджетный проект, ориентированный на социальную защиту и повышение покупательной способности, что и стало частью причин протестов.

"Протест был направлен против самодовольства и высокомерия, против того, как реализуются демократические ценности. Именно поэтому правительство ушло в отставку", - добавил премьер.

